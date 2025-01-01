Спектакль Дон Кихот

«Дон Кихот» – яркое воплощение балетной Испании

Классика Испанского Балета

«Дон Кихот», наследие золотого века классического балета, является ярким примером балетной Испании. Этот спектакль завораживает зрителей зажигательными ансамблевыми танцами, кастаньетами, веерами и юбками в горох. Однако, несмотря на своё название, балет не является адаптацией романа Сервантеса. В основе сюжета лежит один эпизод из приключений Дон Кихота – история о несостоявшейся свадьбе богача Камачо (в балете – Гамаш) с красавицей Китерией (Китри), возлюбленной деревенского юноши Басилио (Базиль).

История Постановки

Премьера балета состоялась в 1900 году, а в 1902 году спектакль был перенесён из московского Большого театра в Мариинский театр. Постановка была выполнена Александром Горским по мотивам оригинального балета Мариуса Петипа, который украшал петербургскую афишу с 1871 года. Горский, вдохновлённый идеями Станиславского, преобразил кордебалет, сделав его более живым и эмоциональным. Он заменил симметричный кордебалет Петипа на активно играющую и переживающую толпу.

Современная Версия

Современный «Дон Кихот» сохраняет контуры либретто, музыку Минкуса и многие хореографические элементы из оригинала. Однако Горский также переработал некоторые сцены. Спектакль является настоящим балетным репертуаром, в котором переплетаются голоса различных хореографов – Мариуса Петипа, Александра Горского, Фёдора Лопухова (создателя испанского фанданго в 1923 году) и Нины Анисимовой (добавившей цыганский танец в 1946 году). Также немалую роль в хореографии сыграли исполнители роли Базиля, чьи индивидуальные танцевальные элементы и трюки закрепились в постановке.

Очарование и Виртуозность

Для солистов «Дон Кихот» представляет собой не только планку виртуозности, но и возможность окунуться в атмосферу игры, где даже небольшая роль расцветает яркими юмористическими красками. Зрителей спектакль очаровывает богатой танцевальностью и атмосферой беззаботного праздника, где сосредоточены жанрово-бытовые сценки, характерная хореография и классика.