Дон Кихот
Киноафиша Дон Кихот

Спектакль Дон Кихот

Постановка
Мариинский театр 12+
Режиссер Яннис Коккос
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Дон Кихот» – современная интерпретация оперы Жюля Массне на сцене Мариинки
 

Мариинский театр представил «Дон Кихота» в 2012 году под руководством французского режиссера и сценографа Янниса Коккоса. В постановке книга становится центральным элементом сценографии: герои буквально сходят со страниц. Книга символизирует идеальный мир, в котором живет Дон Кихот. Коккос создал призрачную атмосферу с помощью театра теней, где силуэты всадников проецируются на задник. Постановка включает в себя элементы сюрреализма, и Дон Кихот в сценографии напоминает популярную каслинскую статуэтку.

Музыка и эмоции

Несмотря на яркие испанские ритмы, кастаньеты и гитарные переборы, музыка Массне обладает глубокой меланхолией. Опера затрагивает темы старения, одиночества и смерти, но делает это с благородством и теплотой. Эмоциональная сила финальной сцены, подкрепленная соло виолончели, способна растрогать любого зрителя. Музыка Массне не несет отчаяния; смерть Дон Кихота изображена как Liebestod — смерть в любви, воссоединяющая мечтателя с его идеалом под щемящие звуки скрипки, альта и арфы.

 

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 9 сентября
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот

В ближайшие дни

Идиот
16+
Драма
Идиот
7 октября в 19:00 Театр на Васильевском
от 1000 ₽
Кентервильское привидение
6+
Детский Кукольный
Кентервильское привидение
6 сентября в 18:00 Karlsson Haus на Фурштатской
от 1800 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
21 сентября в 20:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3300 ₽
