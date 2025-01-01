Спектакль Дон Кихот

«Дон Кихот» – современная интерпретация оперы Жюля Массне на сцене Мариинки



Мариинский театр представил «Дон Кихота» в 2012 году под руководством французского режиссера и сценографа Янниса Коккоса. В постановке книга становится центральным элементом сценографии: герои буквально сходят со страниц. Книга символизирует идеальный мир, в котором живет Дон Кихот. Коккос создал призрачную атмосферу с помощью театра теней, где силуэты всадников проецируются на задник. Постановка включает в себя элементы сюрреализма, и Дон Кихот в сценографии напоминает популярную каслинскую статуэтку.

Музыка и эмоции

Несмотря на яркие испанские ритмы, кастаньеты и гитарные переборы, музыка Массне обладает глубокой меланхолией. Опера затрагивает темы старения, одиночества и смерти, но делает это с благородством и теплотой. Эмоциональная сила финальной сцены, подкрепленная соло виолончели, способна растрогать любого зрителя. Музыка Массне не несет отчаяния; смерть Дон Кихота изображена как Liebestod — смерть в любви, воссоединяющая мечтателя с его идеалом под щемящие звуки скрипки, альта и арфы.