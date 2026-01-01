Балет "Дон Кихот" - история любви и приключений

Балет "Дон Кихот" — это яркое и захватывающее произведение, основанное на романе Мигеля де Сервантеса "Хитромания идальго Дон Кихота Ламанчского". Спектакль рассказывает о приключениях Дон Кихота, который считает себя рыцарем, и его верном слуге Санчо Пансе, а также о трогательной истории любви между Китри и Базилем.

Творческая команда

Режиссер-постановщик — Ренат Жиганшин

Балетмейстер — Заслуженный артист РСФСР Юрий Ветров

Художник-постановщик — Заслуженный артист РФ Леонид Сычев

Композитор — Людвиг Минкус

Педагоги-репетиторы — Заслуженный артист РФ Леонид Сычев, Заслуженный артист РФ Сергей Куракин, Заслуженная артистка Самарской области Анастасия Тетченко, Елена Бекшаева, Яна Дубровина

Концертмейстеры — Лариса Романова, Анна Тарнава, Улболсын Домашева

Почему стоит посетить?

Балет "Дон Кихот" — это классическое произведение, которое уже не раз ставилось на сцене театра оперы и балета в Нижнем Новгороде. Спектакль удивляет зрителей своей лиричностью и юмором, а также яркими костюмами и декорациями, что делает его обязательным к просмотру для поклонников классического балета. Кроме того, он будет интересен тем, кто увлекается литературой и театральным искусством.

Сюжет

История разворачивается вокруг Дон Кихота, который, вдохновлённый рыцарскими романами, отправляется на поиски приключений. В его компании — верный слуга Санчо Панса. Влюблённые Китри и Базиль сталкиваются с препятствиями, поскольку отец Китри, трактирщик Лоренцо, стремится выдать её за богатого дворянина Гамаша. В любовной борьбе молодым помогает благородный идальго, чья преданность и решимость придают интерес интригующему сюжету.

Интересные факты

Балет "Дон Кихот" был написан Людвигом Минкусом в 1869 году по заказу знаменитого хореографа Мариуса Петипа. Он стал одним из первых балетов в репертуаре Нижегородского театра оперы и балета, а рецензии отмечают высокий профессиональный уровень исполнения. Этот спектакль не только развлекает, но и погружает зрителя в мир испанского танцевального фольклора, что выделяет его среди многих других постановок.