Дон Кихот
Билеты от 1500₽
Киноафиша Дон Кихот

Спектакль Дон Кихот

Балет в 3 действиях, 6 картинах, с прологом 6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Дон Кихот в Театре на Цветном

Либретто: М. Петипа

Постановка: М. Петипа, А. Горский в редакции Н. Касаткиной, В. Василёва

Хореография: М. Петипа, А. Горский, Н. Касаткина, В. Василёв

Художник: Е. Дворкина

Яркие моменты спектакля

«Дон Кихот» — это самый радостный классический балет в мире! Темпераментные танцы, ритмичный стук кастаньет и яркие костюмы перенесут вас в солнечную Испанию. Искрящаяся музыка Людвига Минкуса и жизнерадостная хореография создают атмосферу настоящего южного праздника.

Сюжет и герои

Если вы считаете классический балет скучным, «Дон Кихот» вас переубедит! Юмор, живое действие и понятный сюжет делают этот балет привлекательным как для взрослых, так и для детей. Вдохновленный историями о рыцарях, фантазер и мечтатель Дон Кихот отправляется на встречу приключениям. В дочери трактирщика Китри он видит даму своего сердца, но, к сожалению, девушка влюблена в весёлого цирюльника Базиля. Героев ждут погони, розыгрышы и, конечно, счастливый финал!

Новые комические персонажи

В оригинальной версии Наталии Касаткиной и Владимира Василёва появляются новые комические персонажи: бакалавр Карраско и племянница Дон Кихота Антония. Они сопровождают благородного рыцаря в его приключениях и разыгрывают роль его верного коня Росинанта. Образ незадачливого жениха Китри, дворянина Гамаша, стал более забавным и выразительным, добавляя новые краски в историю.

Купить билет на спектакль Дон Кихот

Март
Апрель
18 марта среда
19:00
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
от 1500 ₽
22 апреля среда
19:00
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
от 1500 ₽

