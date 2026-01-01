Спектакль Дон Кихот

Дон Кихот в Театре на Цветном

Либретто: М. Петипа

Постановка: М. Петипа, А. Горский в редакции Н. Касаткиной, В. Василёва

Хореография: М. Петипа, А. Горский, Н. Касаткина, В. Василёв

Художник: Е. Дворкина

Яркие моменты спектакля

«Дон Кихот» — это самый радостный классический балет в мире! Темпераментные танцы, ритмичный стук кастаньет и яркие костюмы перенесут вас в солнечную Испанию. Искрящаяся музыка Людвига Минкуса и жизнерадостная хореография создают атмосферу настоящего южного праздника.

Сюжет и герои

Если вы считаете классический балет скучным, «Дон Кихот» вас переубедит! Юмор, живое действие и понятный сюжет делают этот балет привлекательным как для взрослых, так и для детей. Вдохновленный историями о рыцарях, фантазер и мечтатель Дон Кихот отправляется на встречу приключениям. В дочери трактирщика Китри он видит даму своего сердца, но, к сожалению, девушка влюблена в весёлого цирюльника Базиля. Героев ждут погони, розыгрышы и, конечно, счастливый финал!

Новые комические персонажи

В оригинальной версии Наталии Касаткиной и Владимира Василёва появляются новые комические персонажи: бакалавр Карраско и племянница Дон Кихота Антония. Они сопровождают благородного рыцаря в его приключениях и разыгрывают роль его верного коня Росинанта. Образ незадачливого жениха Китри, дворянина Гамаша, стал более забавным и выразительным, добавляя новые краски в историю.