Спектакль Дон Кихот

Праздничный балет «Дон Кихот» в НОВАТ

В театре НОВАТ стартует яркий балет «Дон Кихот», основанный на знаменитом романе Мигеля де Сервантеса. Это произведение давно заняло свою нишу в сокровищнице балетного искусства, и его с удовольствием зрители ждут так же, как привычные праздники.

Захватывающий сюжет и музыкальное сопровождение

Балет сочетает увлекательный сюжет и зажигательную музыку Людвига Минкуса. Зрителей ждет букет страстных танцев, сложнейших классических па и неожиданных хореографических решений. Такие элементы, как цыганский танец в хореографии Касьяна Голейзовского, вносят особый колорит в представление.

Команда профессионалов

Хореографическую редакцию и общую постановку балета подготовил балетмейстер Михаил Мессерер. Состав команды включает дирижеров Карена Дургаряна и Евгения Волынского, художника-постановщика Вячеслава Окунева, а также художника по свету Александра Кибиткина. Ассистенты балетмейстера, Евгений Попов и Анна Разенко, также приложили свои усилия для достижения наилучшего результата.

Эстетика и атмосфера

Великолепные декорации и роскошные костюмы непременно оставят впечатление на зрителей всех возрастов. Балет «Дон Кихот» не только оценят ценители балетного искусства, но и все, кто приходит в театр за яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями.

Не упустите возможность окунуться в мир балета и насладиться красотой и отзывчивостью «Дон Кихота» на сцене НОВАТ!