Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дон Кихот
Киноафиша Дон Кихот

Спектакль Дон Кихот

Постановка
НОВАТ 6+
Продолжительность 170 минут
Возраст 6+

О спектакле

Праздничный балет «Дон Кихот» в НОВАТ

В театре НОВАТ стартует яркий балет «Дон Кихот», основанный на знаменитом романе Мигеля де Сервантеса. Это произведение давно заняло свою нишу в сокровищнице балетного искусства, и его с удовольствием зрители ждут так же, как привычные праздники.

Захватывающий сюжет и музыкальное сопровождение

Балет сочетает увлекательный сюжет и зажигательную музыку Людвига Минкуса. Зрителей ждет букет страстных танцев, сложнейших классических па и неожиданных хореографических решений. Такие элементы, как цыганский танец в хореографии Касьяна Голейзовского, вносят особый колорит в представление.

Команда профессионалов

Хореографическую редакцию и общую постановку балета подготовил балетмейстер Михаил Мессерер. Состав команды включает дирижеров Карена Дургаряна и Евгения Волынского, художника-постановщика Вячеслава Окунева, а также художника по свету Александра Кибиткина. Ассистенты балетмейстера, Евгений Попов и Анна Разенко, также приложили свои усилия для достижения наилучшего результата.

Эстетика и атмосфера

Великолепные декорации и роскошные костюмы непременно оставят впечатление на зрителей всех возрастов. Балет «Дон Кихот» не только оценят ценители балетного искусства, но и все, кто приходит в театр за яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями.

Не упустите возможность окунуться в мир балета и насладиться красотой и отзывчивостью «Дон Кихота» на сцене НОВАТ!

Купить билет на спектакль Дон Кихот

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
23 февраля понедельник
13:00
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
от 1500 ₽
18:00
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
от 1500 ₽

Фотографии

Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот

В ближайшие дни

Альпийская баллада
12+
Драма
Альпийская баллада
28 января в 18:30 Глобус
Билеты
Три красавицы
16+
Комедия
Три красавицы
5 января в 21:00 Новосибирский дом актера
от 600 ₽
Путешествие в ледяное царство
6+
Детские елки Детский
Путешествие в ледяное царство
30 декабря в 16:00 Новосибирский дом актера
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше