Спектакль Дон Кихот

История Мигеля де Сервантеса о странствующем рыцаре Дон Кихоте и его верном оруженосце Санчо Пансе никогда не устаревает. Этот благословенный безумец, променявший спокойную жизнь на поиски приключений и борьбу с ветряными мельницами, продолжает смешить и восхищать зрителей.
В поисках утраченного золотого века и во славу любви Дон Кихоту и его верному слуге предстоит пережить множество удивительных приключений. Повесть о хитроумном идальго — это бессмертная сказка для взрослых, которая учит мечтать, верить, рассказывает о настоящей любви и дружбе. Каждый новый поворот сюжета полон ярких персонажей и неожиданных моментов.
Для воплощения этой сказки на сцене требуется настоящее театральное чудо. Команда под руководством режиссёра Алексея Чернышёва, известного зрителю по яркой «Рыжей волшебнице», готова вдохнуть жизнь в самые смелые фантазии. В спектакле «Дон Кихот» вас ждут чародеи и злодеи, захватывающие сражения и нежные признания в любви.
Невероятные перевоплощения артистов, музыка, танцы и другие чудеса соединяют современные технологии с эффектными театральными трюками, придуманными столетия назад. Эта постановка трогательная и динамичная, философская и смешная, зрелищная и невероятно лиричная.
«Дон Кихот» позволит каждому взрослому вновь ощутить давно забытое чувство, когда история о приключениях, победах и поражениях захватывает нас целиком. Погружение в мир сказки, волшебства и чуда, во Вселенную театра и фантазии, где приключения никогда не кончаются и возможно всё, о чём мы только можем мечтать.