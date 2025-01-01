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Дон Кихот
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дон Кихот

Спектакль Дон Кихот

Постановка
Центр театра и кино Никиты Михалкова 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

История Мигеля де Сервантеса о странствующем рыцаре Дон Кихоте и его верном оруженосце Санчо Пансе на сцене театра Н. Михалкова

История Мигеля де Сервантеса о странствующем рыцаре Дон Кихоте и его верном оруженосце Санчо Пансе никогда не устаревает. Этот благословенный безумец, променявший спокойную жизнь на поиски приключений и борьбу с ветряными мельницами, продолжает смешить и восхищать зрителей.

Приключения, которые никогда не заканчиваются

В поисках утраченного золотого века и во славу любви Дон Кихоту и его верному слуге предстоит пережить множество удивительных приключений. Повесть о хитроумном идальго — это бессмертная сказка для взрослых, которая учит мечтать, верить, рассказывает о настоящей любви и дружбе. Каждый новый поворот сюжета полон ярких персонажей и неожиданных моментов.

Театральное чудо на сцене

Для воплощения этой сказки на сцене требуется настоящее театральное чудо. Команда под руководством режиссёра Алексея Чернышёва, известного зрителю по яркой «Рыжей волшебнице», готова вдохнуть жизнь в самые смелые фантазии. В спектакле «Дон Кихот» вас ждут чародеи и злодеи, захватывающие сражения и нежные признания в любви.

Слияние технологий и театрального искусства

Невероятные перевоплощения артистов, музыка, танцы и другие чудеса соединяют современные технологии с эффектными театральными трюками, придуманными столетия назад. Эта постановка трогательная и динамичная, философская и смешная, зрелищная и невероятно лиричная.

Погружение в мир сказки

«Дон Кихот» позволит каждому взрослому вновь ощутить давно забытое чувство, когда история о приключениях, победах и поражениях захватывает нас целиком. Погружение в мир сказки, волшебства и чуда, во Вселенную театра и фантазии, где приключения никогда не кончаются и возможно всё, о чём мы только можем мечтать.

Режиссер
Алексей Чернышев
В ролях
Полина Шустарева
Екатерина Сергеева
Тина Трухачева
Георгий Перадзе
Игорь Сергеев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Центр театра и кино Никиты Михалкова Москва, Академика Пилюгина, 2
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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