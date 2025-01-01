Меню
Дон Кихот
Киноафиша Дон Кихот

Спектакль Дон Кихот

6+
Режиссер Йохан Кобборг
Продолжительность 2 часа 30 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет «Дон Кихот» в Александринском театре

Приглашаем вас на грандиозное событие — балет «Дон Кихот» в Александринском театре. Это спектакль, который обещает погрузить зрителей в мир романтики и приключений, основанный на знаменитом романе Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

Музыка и хореография

Музыка к спектаклю написана выдающимся композитором Людвигом Минкусом, а хореография стала результатом творческого гения Мариуса Петипа и Александра Горского. Особая редакция и либретто выполнены талантливым датским хореографом Йоханом Кобборгом, который в 2017 году подарил новой жизни этой классической истории.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — цирюльник Базиль, который пытается добиться руки Китри, дочери трактирщика, но сталкивается с отказом от её отца. Здесь на помощь приходит Дон Кихот, который решает помочь влюбленным обрести счастье. Их приключения, полные забавных перипетий, завершаются веселой свадьбой.

Особенности постановки

Спектакль продолжительностью 2 часа 30 минут сопровождается игрой симфонического оркестра. Йохан Кобборг добавил сольные вариации для таких персонажей, как Гамаш и Санчо Панса, а также увеличил количество дуэтов, включая танцы Китри и Базиля и помолвочный танец тореадора Эспады с Уличной танцовщицей.

Сценография и оформление

Сценография и костюмы спектакля выполнены мастером Жеромом Капланом, который вдохновлялся гравюрами Гюстава Доре, создавая атмосферу романтики и приключений, присущую Испании. Это художественное оформление дополнительно подчеркивает уникальность постановки.

Исполнитель - трупа театра балета имени Леонида Якобсона

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона, основанный более полувека назад, занимает особое место в культурной жизни страны. Репертуар театра сочетает классические постановки и оригинальные работы, а коллектив многократно становился лауреатом престижных театральных премий, таких как «Золотой софит» и «Золотая маска».

Не пропустите возможность увидеть этот великолепный спектакль.

Купить билет на спектакль Дон Кихот

Ноябрь
16 ноября воскресенье
18:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 500 ₽

Фотографии

Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот

