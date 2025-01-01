Спектакль Дон Кихот

Балет «Дон Кихот» в Александринском театре

Приглашаем вас на грандиозное событие — балет «Дон Кихот» в Александринском театре. Это спектакль, который обещает погрузить зрителей в мир романтики и приключений, основанный на знаменитом романе Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

Музыка и хореография

Музыка к спектаклю написана выдающимся композитором Людвигом Минкусом, а хореография стала результатом творческого гения Мариуса Петипа и Александра Горского. Особая редакция и либретто выполнены талантливым датским хореографом Йоханом Кобборгом, который в 2017 году подарил новой жизни этой классической истории.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — цирюльник Базиль, который пытается добиться руки Китри, дочери трактирщика, но сталкивается с отказом от её отца. Здесь на помощь приходит Дон Кихот, который решает помочь влюбленным обрести счастье. Их приключения, полные забавных перипетий, завершаются веселой свадьбой.

Особенности постановки

Спектакль продолжительностью 2 часа 30 минут сопровождается игрой симфонического оркестра. Йохан Кобборг добавил сольные вариации для таких персонажей, как Гамаш и Санчо Панса, а также увеличил количество дуэтов, включая танцы Китри и Базиля и помолвочный танец тореадора Эспады с Уличной танцовщицей.

Сценография и оформление

Сценография и костюмы спектакля выполнены мастером Жеромом Капланом, который вдохновлялся гравюрами Гюстава Доре, создавая атмосферу романтики и приключений, присущую Испании. Это художественное оформление дополнительно подчеркивает уникальность постановки.

Исполнитель - трупа театра балета имени Леонида Якобсона

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона, основанный более полувека назад, занимает особое место в культурной жизни страны. Репертуар театра сочетает классические постановки и оригинальные работы, а коллектив многократно становился лауреатом престижных театральных премий, таких как «Золотой софит» и «Золотая маска».

Не пропустите возможность увидеть этот великолепный спектакль.