Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дон Кихот
Киноафиша Дон Кихот

Спектакль Дон Кихот

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Дон Кихот» на сцене Новошахтинского драматического театра

Спектакль «Дон Кихот» создан в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Пьеса, написанная Михаилом Булгаковым в 1938 году для Театра имени Евгения Вахтангова, к сожалению, не увидела сцены при жизни автора.

История постановок

Впервые «Дон Кихот» по пьесе Булгакова был поставлен Театром имени А. Н. Островского в Кинешме. Затем спектакль вошел в репертуар Русского театра драмы в Петрозаводске и был показан на сцене Театра имени А. С. Пушкина в Ленинграде. В 1941 году пьесу также поставили в Вахтанговском театре.

Булгаков и Сервантес

Для Михаила Булгакова Сервантес стоит в одном ряду с Гоголем и Мольером. В его интерпретации Дон Кихот становится отражением личной судьбы автора, ведь в биографии испанского писателя и образе его главного героя он находит параллели со своей собственной жизнью.

Сюжет спектакля

Действие происходит в небольшой испанской деревушке, где живет обедневший идальго Алонсо Кихано. Мужчина около пятидесяти лет, одинок и романтичен. Он — большой поклонник рыцарских романов и предпочитает жить в вымышленном мире. Чтобы стать настоящим рыцарем, он надевает доспехи, выбирает себе даму сердца и с верным оруженосцем отправляется в путешествие, чтобы совершать благородные поступки.

Состав спектакля

В роли Принцессы де Ларида - Меймухина Людмила Ивановна. Также в спектакле принимают участие Коровицкая Екатерина, Скулкова Валерия и Кожушко София. Постановку осуществила Оксана Викторовна Второва, а сценографию разработала художник Ирина Николаевна Михайлова.

Театр ждет вас!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 19 сентября
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
18:00 от 500 ₽
Ростов-на-Дону, 20 сентября
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
18:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

А это, как два крыла...
16+
Драма
А это, как два крыла...
22 сентября в 19:00 Ростовская филармония
от 2000 ₽
Золушка
0+
Балет
Золушка
8 января в 13:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1800 ₽
Страусенок
0+
Детский Кукольный
Страусенок
30 сентября в 11:00 Театр кукол им. Владимира Былкова
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше