Спектакль «Дон Кихот» на сцене Новошахтинского драматического театра

Спектакль «Дон Кихот» создан в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Пьеса, написанная Михаилом Булгаковым в 1938 году для Театра имени Евгения Вахтангова, к сожалению, не увидела сцены при жизни автора.

История постановок

Впервые «Дон Кихот» по пьесе Булгакова был поставлен Театром имени А. Н. Островского в Кинешме. Затем спектакль вошел в репертуар Русского театра драмы в Петрозаводске и был показан на сцене Театра имени А. С. Пушкина в Ленинграде. В 1941 году пьесу также поставили в Вахтанговском театре.

Булгаков и Сервантес

Для Михаила Булгакова Сервантес стоит в одном ряду с Гоголем и Мольером. В его интерпретации Дон Кихот становится отражением личной судьбы автора, ведь в биографии испанского писателя и образе его главного героя он находит параллели со своей собственной жизнью.

Сюжет спектакля

Действие происходит в небольшой испанской деревушке, где живет обедневший идальго Алонсо Кихано. Мужчина около пятидесяти лет, одинок и романтичен. Он — большой поклонник рыцарских романов и предпочитает жить в вымышленном мире. Чтобы стать настоящим рыцарем, он надевает доспехи, выбирает себе даму сердца и с верным оруженосцем отправляется в путешествие, чтобы совершать благородные поступки.

Состав спектакля

В роли Принцессы де Ларида - Меймухина Людмила Ивановна. Также в спектакле принимают участие Коровицкая Екатерина, Скулкова Валерия и Кожушко София. Постановку осуществила Оксана Викторовна Второва, а сценографию разработала художник Ирина Николаевна Михайлова.

Театр ждет вас!