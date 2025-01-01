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Дон Кихот
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дон Кихот

Спектакль Дон Кихот

16+
Режиссер Ксения Михеева
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Пластический спектакль «Дон Кихот». О вере и возможностях человека

Театральный мир готовится к премьере пластического спектакля, созданного лауреатом «Золотой маски» — хореографом Ксенией Михеевой. Постановка основана на знаменитом романе Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот». Это не просто адаптация классики, а глубокое исследование возможностей человека и его веры в создаваемую реальность.

О спектакле

Как отмечает Ксения Михеева, «это спектакль о возможностях человека и его веры в то, что он делает. Как человек может создать красивую реальность и как может распорядиться ею». Это высказывание задает тон всему спектаклю, который обещает быть не только визуально захватывающим, но и глубоким по содержанию.

Команда постановки

В спектакле задействована талантливая команда:

  • Хореограф и режиссер: Ксения Михеева
  • Танцевальный драматург: Никита Маркелов
  • Сценография и костюмы: Франциско Инфанта
  • Художник по свету: Тимур Саитов
  • Музыкальное оформление: Александр Бондарев
  • Звукорежиссер: Арсений Сухинин

Действующие лица и исполнители

В спектакле зрители встретят следующих персонажей:

  • Дон Кихот (мужчина): Денис Бондаренко, Сергей Саркиц
  • Дон Кихот (женщина): Анастасия Вядро
  • Санчо Панса (мужчина): Александр Алехин
  • Санчо Панса (женщина): Ксения Михеева

Не упустите возможность!

Спектакль «Дон Кихот» — это шанс погрузиться в мир, где реальность и мечты переплетаются, и каждый зритель сможет задуматься о своих собственных возможностях. Не пропустите премьеру!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже Москва, Георгиевский пер., 3/3
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот

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