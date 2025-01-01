Театральный мир готовится к премьере пластического спектакля, созданного лауреатом «Золотой маски» — хореографом Ксенией Михеевой. Постановка основана на знаменитом романе Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот». Это не просто адаптация классики, а глубокое исследование возможностей человека и его веры в создаваемую реальность.
Как отмечает Ксения Михеева, «это спектакль о возможностях человека и его веры в то, что он делает. Как человек может создать красивую реальность и как может распорядиться ею». Это высказывание задает тон всему спектаклю, который обещает быть не только визуально захватывающим, но и глубоким по содержанию.
В спектакле задействована талантливая команда:
В спектакле зрители встретят следующих персонажей:
Спектакль «Дон Кихот» — это шанс погрузиться в мир, где реальность и мечты переплетаются, и каждый зритель сможет задуматься о своих собственных возможностях. Не пропустите премьеру!