Пластический спектакль «Дон Кихот». О вере и возможностях человека

Театральный мир готовится к премьере пластического спектакля, созданного лауреатом «Золотой маски» — хореографом Ксенией Михеевой. Постановка основана на знаменитом романе Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот». Это не просто адаптация классики, а глубокое исследование возможностей человека и его веры в создаваемую реальность.

О спектакле

Как отмечает Ксения Михеева, «это спектакль о возможностях человека и его веры в то, что он делает. Как человек может создать красивую реальность и как может распорядиться ею». Это высказывание задает тон всему спектаклю, который обещает быть не только визуально захватывающим, но и глубоким по содержанию.

Команда постановки

В спектакле задействована талантливая команда:

Хореограф и режиссер: Ксения Михеева

Ксения Михеева Танцевальный драматург: Никита Маркелов

Никита Маркелов Сценография и костюмы: Франциско Инфанта

Франциско Инфанта Художник по свету: Тимур Саитов

Тимур Саитов Музыкальное оформление: Александр Бондарев

Александр Бондарев Звукорежиссер: Арсений Сухинин

Действующие лица и исполнители

В спектакле зрители встретят следующих персонажей:

Дон Кихот (мужчина): Денис Бондаренко, Сергей Саркиц

Денис Бондаренко, Сергей Саркиц Дон Кихот (женщина): Анастасия Вядро

Анастасия Вядро Санчо Панса (мужчина): Александр Алехин

Александр Алехин Санчо Панса (женщина): Ксения Михеева

Не упустите возможность!

Спектакль «Дон Кихот» — это шанс погрузиться в мир, где реальность и мечты переплетаются, и каждый зритель сможет задуматься о своих собственных возможностях. Не пропустите премьеру!