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Дон Кихот
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дон Кихот

Спектакль Дон Кихот

Постановка
РАМТ 6+
Режиссер Мариус Петипа, Александр Горский, Валентин Грищенко
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Дон Кихот» — самый веселый и яркий балет о жаркой испанской любви!

Приглашаем вас на самый веселый и яркий балет о жаркой испанской любви — «Дон Кихот». Эта постановка станет настоящим праздником для зрителей всех возрастов!

Увлекательный сюжет и колоритные персонажи

«Дон Кихот» предлагает понятный и увлекательный сюжет, который перенесет вас в мир страстных танцев и южного колорита. В балете присутствуют сложные классические па, виртуозные поддержки, зажигательная музыка, а также романтика и юмор. На сцене вы увидите тореадоров, цыганок и множество других ярких персонажей.

История создания

Балет был создан великим мастером классической хореографии Мариусом Петипа, который много путешествовал по Испании. Он задумал эту постановку, чтобы воплотить богатство и разнообразие фольклорных традиций этой страны. Премьера «Дон Кихота» состоялась в Москве и с тех пор навсегда вошла в сокровищницу мирового искусства.

Приключения Дон Кихота и Санчо Пансы

В центре сюжета — Дон Кихот и его верный спутник Санчо Панса, которые отправляются на поиски рыцарских приключений. В одном из городков они помогают молодым влюбленным: отец, хозяин трактира, собирается выдать свою дочь Китри за богатого дворянина Гамаша, но она предпочитает цирюльника Базиля.

Любовь побеждает!

Дон Кихот, перепутав Китри с Дульсинеей, сначала совершает ошибку, но вскоре понимает её и требует у трактирщика благословения для любящих сердец. В конце концов, Китри и Базиль женятся, а Дон Кихот с Санчо Пансой отправляются за новыми приключениями.

Не пропустите возможность увидеть этот великолепный балет, который подарит вам море эмоций и незабываемых впечатлений!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 2700 ₽
7 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1000 ₽
13 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1000 ₽

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