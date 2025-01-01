Спектакль Дон Кихот: Любовь и смерть, или Не говорите мне о Сааведра!..

Меню
О концерте/спектакле

Блистательный музыкальный спектакль по мотивам романа Сервантеса

Ирина Шарова, драматург, описывает предстоящий спектакль как «блистательный музыкальный спектакль с обилием великолепных шуток и трогательных монологов». Этот проект обещает стать настоящим событием в театральной жизни.

Живое исполнение и атмосфера Испании

Спектакль насыщен энергией и динамикой. Автор, играя «за всех», демонстрирует стремительность и энергичность, что позволяет зрителям полностью погрузиться в происходящее на сцене. Роль менестрелей тоже нельзя переоценить: они являются не только музыкантами, но и суфлёрами, исполнителями песен и создателями атмосферы настоящей Испании.

Мастера сцены и моментальное творчество

Спектакль играется «на живую нитку», что придаёт ему особую магию. Все происходящее рождается здесь и сейчас, благодаря профессионализму участников. Зрители, ставшие свидетелями этого чуда, ощутят волну эмоций и привилегию наблюдать за работой таких талантливых мастеров сцены.

Не пропустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта и насладиться искусством, которое захватывает дух!

Октябрь
4 октября суббота
19:00
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
от 1500 ₽

