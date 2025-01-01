Классической Балет «Дон Кихот Ламанчский» на сцене Самарского театра оперы и балета

«Дон Кихот Ламанчский» – один из ярчайших образцов наследия «золотого века» классического балета. Это театральная фантазия на тему балетной Испании, наполненная зажигательными ансамблевыми танцами, кастаньетами, веерами и яркими костюмами с оборками на юбках. Каждый элемент, от роз до гребней в женских прическах, создает неповторимую атмосферу.

Сюжет и персонажи

Основой сюжета стал эпизод из приключений хитроумного идальго Дон Кихота. В балете разворачивается история о несостоявшейся свадьбе богача Камачо (в балете – Гамаш) с красавицей Китерией, возлюбленной деревенского юноши Басилио (Базиль). Интересно, что Дон Кихот в спектакле не является главным героем; его роль пантомимная, а все танцевальные свершения отданы другим персонажам.

История постановки

Праздничный и увлекательный спектакль был поставлен Александром Горским на заре ХХ века, опираясь на идеи Константина Станиславского. Хореограф, стремившийся к «жизненной правде», преобразил симметричный кордебалет, привычный для постановок Петипа, в играющую и переживающую толпу.

Современная интерпретация

Спектакль был восстановлен в 2016 году Алексеем Фадеечевым и сегодня считается «визитной карточкой» московского балета. В истории САТОБ было шесть постановок «Дон Кихота», каждая из которых была создана выдающимися балетмейстерами: Наталья Данилова (1941), Константин Боярский (1953), Алла Шелест (1966), Игорь Чернышёв (1982), Никита Долгушин (2004) и Кирилл Шморгонер (2010).

Музыкальное сопровождение

В спектакле использована музыка таких композиторов, как Риккардо Дриго, Цезарь Пунь, Антон Симон и Эдуард Направник. Это музыкальное разнообразие дополняет яркую хореографию и атмосферу спектакля.

Благодарим за предоставленные материалы Музей Большого театра России, Санкт-Петербургскую государственную театральную библиотеку и Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства.