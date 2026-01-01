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Дон Кихот. Клоунада
Киноафиша Дон Кихот. Клоунада

Спектакль Дон Кихот. Клоунада

Постановка
Малый театр кукол МТК 0+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 0+

О спектакле

Смех и слёзы в театре абсурда

Рекомендовано наивным дуракам, строящим воздушные замки, создающим коней из чемоданов и знающим, что такое «асисяй». В этом спектакле — клоунада, которая будет одновременно смешной и немного грустной. Но главное — смешной.

Как Дон Кихот и Дульсинея пытались жить счастливо

В этой постановке Дон Кихот находит свою Дульсинею, но… все совсем не так, как в сказке. Семейная жизнь героя и его возлюбленной далеко не идеальна: он мечтает о приключениях и ходит на рыбалку, а она — мечтает о спокойствии и готовит ужин. Каждый пытается понять другого, но так и не может.

Клоунские метаморфозы и неожиданные повороты

Однажды все меняется. У Дон Кихота появляется конь, Дульсинею атакует тесто, а колготки начинают падать с неба — и всё это выглядит довольно угрожающе. В таких ситуациях, говорят, чтобы поменять жизнь, нужно выйти из зоны комфорта. Что ж, героям предстоит это сделать, а зрителям — не остаться в стороне от абсурда.

Необычные приключения на сцене

Этот спектакль заставляет задуматься и посмеяться одновременно. Он о том, как трудно изменить свою жизнь, когда привычки и мечты держат нас в ловушке. И чтобы наладить отношения, героям, а заодно и зрителям, придется выйти за пределы привычного.

Режиссер
Алексей Синицин
В ролях
Станислав Демин-Левийман
Аглая Жюгжда

Фотографии

Дон Кихот. Клоунада Дон Кихот. Клоунада Дон Кихот. Клоунада Дон Кихот. Клоунада
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