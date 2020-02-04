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Дон Карлос
Киноафиша Дон Карлос

Спектакль Дон Карлос

Постановка
Мариинский театр 12+
Режиссер Джорджо Барберио Корсетти
Продолжительность 4 часа 20 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера «Дон Карлос» Джузеппе Верди в Мариинском театре

«Дон Карлос» — одна из величайших опер в мировом репертуаре, которую Валерий Гергиев регулярно исполняет в Мариинском театре. Несмотря на мрачный сюжет и продолжительность произведения, опера пользуется неизменной популярностью среди зрителей, благодаря своим красивейшим ариям и ансамблям, которые стали настоящими хитами оперных гала-концертов.

Сюжет и контекст

Действие оперы происходит в Испании XVI века, во времена правления короля Филиппа II. Этот масштабный и величественный спектакль можно сравнить с самими средневековыми замками Испании, в которых ощущается тяжесть времени и дворцовых интриг. Сюжет «Дон Карлоса» — мрачный и трагический, наполненный политическими, религиозными и личными конфликтами, что придает произведению драматическую глубину и напряженность.

Главные персонажи

В центре оперы — шесть ключевых фигур, каждую из которых Верди наделил яркой индивидуальностью и драматическим потенциалом. Среди действующих лиц — король Филипп II, его супруга, королева Элизабета, их сын Дон Карлос, принцесса Эболи, маркиз Поза (который в ходе действия превращается в герцога) и, конечно, великий инквизитор. Все они являются важными фигурами в испанской политической и социальной иерархии, и каждый персонаж требует от исполнителей высочайшего мастерства.

Музыкальные особенности

«Дон Карлос» — опера для солистов самого высокого уровня. Верди создал для каждого персонажа сложные и выразительные партии, что дает возможность певцам проявить весь спектр вокального мастерства и эмоциональной глубины. К тому же, опера изобилует не только сольными ариями, но и ансамблями, которые стали неотъемлемой частью оперных гала-концертов и любимыми у зрителей.

Величественная музыка Верди, пронизанная торжественным пафосом и глубокой трагичностью, в сочетании с яркими характерными образами делает «Дон Карлоса» шедевром, который не теряет своей актуальности на сценах мировых театров.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
19:00 от 2400 ₽

Фотографии

Дон Карлос Дон Карлос Дон Карлос Дон Карлос Дон Карлос Дон Карлос

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