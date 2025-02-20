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Дон Хиль Зеленые штаны
Киноафиша Дон Хиль Зеленые штаны

Спектакль Дон Хиль Зеленые штаны

Абьюз-кабаре 18+
Продолжительность 3 часа с антрактом
Возраст 18+

О спектакле

Новый взгляд на пьесу Тирсо де Молины

Спектакль «Дон Хиль. Зеленые штаны» создан на основе одноимённой пьесы Тирсо де Молины. Творческая команда театра, под руководством главного режиссёра, предлагает зрителю свою интерпретацию истории любви. Это не просто классическая история, а целая палитра современных форм отношений — интимных, гендерных, абьюзивных и здоровых, моногамных и полигамных.

Темы и проблемы

Что такое любовь сегодня? Что считается нормальным, а что — нет? Какие проблемы обострились, а какие отошли в прошлое? Спектакль охватывает актуальные вопросы феминизма и сексизма, вплетая иронию в серьезные размышления. Абьюз-кабаре «Дон Хиль. Зеленые штаны» освещает темы, которые волнуют многих, предоставляя зрителям возможность взглянуть на отношения с разных сторон.

Формат и содержание

Спектакль сочетает в себе множество жанров: стенд-ап о современных отношениях, мини-курс по пикапу, концерт, прямой эфир с блогеркой и выставку современного искусства. Это комедия-перевертыш, которая, сквозь истории XVII века с переодеваниями и любовными многоугольниками, предлагает откровенные размышления о нас самих и современных отношениях.

Для кого

«Дон Хиль. Зеленые штаны» — идеальный выбор для свиданий или похода с лучшей подругой. Это спектакль, который поможет вспомнить всех бывших, пережить неловкие моменты и поразмышлять о стереотипах в отношениях. Вы сможете обсудить, как, стремясь угодить возлюбленным и притворяясь, не потерять себя в бесчисленных масках.

Не упустите возможность погрузиться в этот увлекательный и глубокий спектакль, который оставит множество поводов для размышлений и эмоций!

Режиссер
Петр Шерешевский
Петр Шерешевский
В ролях
Дарья Змерзлая
Роман Мамонтов
Алина Кикеля
Валентина Алмакаева
Светлана Грунина
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20 февраля 2025 10:30
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