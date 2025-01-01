Меню
Дон Гуан. Игры в любовь
Киноафиша Дон Гуан. Игры в любовь

Спектакль Дон Гуан. Игры в любовь

Постановка
Off-театр 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
О концерте/спектакле

«Дон Гуан» А. С. Пушкина. Тема нравственности и греха

Приглашаем вас погрузиться в мир страсти и соблазна, созданный А.С. Пушкиным в его знаменитом произведении «Дон Гуан». Эта история любви и искушения, написанная в болдинскую осень 1830 года, вновь оживает на сцене.

Сюжет и Тематика

Спектакль исследует сложные границы между нравственностью и грехом. Чем сильнее и ярче личность, тем больше ей дано, и тем большее искушение бросить вызов судьбе. Зрители смогут задаться вопросами: где проходят границы между добром и злом? Каковы последствия выбора, который делает человек?

Интересные Факты

  • Дон Гуан - один из самых известных персонажей мировой литературы, ставший символом соблазнителя.
  • Пушкин работал над текстом в период, когда его творчество находилось на пике развития.
  • Спектакль включает элементы как классической, так и современной интерпретации, что делает его актуальным для сегодняшнего зрителя.

Приглашаем на Спектакль

Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории на сцене. Откройте для себя вечные вопросы о любви, страсти и морали вместе с нами!

Режиссер
Антонина Лебедева
В ролях
Виктор Синявский
Виталий Колдаев
Дарья Кузнецова
Вера Нагорнова
Андрей Кожарский

