Спектакль Дон Гуан. Игры в любовь

Приглашаем вас погрузиться в мир страсти и соблазна, созданный А.С. Пушкиным в его знаменитом произведении «Дон Гуан». Эта история любви и искушения, написанная в болдинскую осень 1830 года, вновь оживает на сцене.
Спектакль исследует сложные границы между нравственностью и грехом. Чем сильнее и ярче личность, тем больше ей дано, и тем большее искушение бросить вызов судьбе. Зрители смогут задаться вопросами: где проходят границы между добром и злом? Каковы последствия выбора, который делает человек?
Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории на сцене. Откройте для себя вечные вопросы о любви, страсти и морали вместе с нами!