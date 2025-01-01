Меню
DON CUBA
Киноафиша DON CUBA

DON CUBA

О концерте

Кубинская шоу-группа DON CUBA в программе CARNIVAL STARS

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие! Кубинская шоу-группа представит программу CARNIVAL STARS, где вас ждут солнечные песни, яркие танцы и захватывающие ритмы.

Танцевальные хиты и южные ритмы

В этой зажигательной программе вы услышите самые популярные танцевальные хиты Латинской Америки и всего мира. Яркие танцовщицы и классные музыканты создадут атмосферу настоящего праздника, наполняя зал южными ритмами.

Специальное предложение

После приобретения билета необходимо забронировать место за столиком позвонив по номеру +7 776 258 3777 Это позволит вам насладиться выступлением в комфортной обстановке.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу кубинской культуры и зарядиться позитивом в Алматы!

Купить билет на концерт DON CUBA

Декабрь
19 декабря пятница
20:00
Музкафе г. Алматы, пр. Абая 117
от 7000 ₽

