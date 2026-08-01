Домский собор Микаэла Таривердиева. К 95-летию со дня рождения

Концерт органной музыки Микаэла Таривердиева

5 августа 2026 года исполнилось бы 95 лет замечательному композитору Микаэлу Таривердиеву. Его музыка продолжает вдохновлять и восхищать, оставаясь актуальной во все времена.

Таривердиев стал широко известен благодаря своей киномузыке, но в последние годы жизни его творческое внимание сместилось к органной музыке. Именно этот инструмент стал для него особенно любимым, и в предстоящем концерте зрители смогут услышать его основные произведения для органа.

Также в программе будут представлены переложения известных фрагментов его киномузыки для органа, что позволит по-новому взглянуть на знакомые мелодии.

Не упустите возможность насладиться музыкой выдающегося композитора и погрузиться в мир его таланта!

В программе: произведения М. Таривердиева.