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Домский собор Микаэла Таривердиева. К 95-летию со дня рождения
Билеты от 1800₽
Киноафиша Домский собор Микаэла Таривердиева. К 95-летию со дня рождения

Домский собор Микаэла Таривердиева. К 95-летию со дня рождения

12+
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте

Концерт органной музыки Микаэла Таривердиева

5 августа 2026 года исполнилось бы 95 лет замечательному композитору Микаэлу Таривердиеву. Его музыка продолжает вдохновлять и восхищать, оставаясь актуальной во все времена.

Таривердиев стал широко известен благодаря своей киномузыке, но в последние годы жизни его творческое внимание сместилось к органной музыке. Именно этот инструмент стал для него особенно любимым, и в предстоящем концерте зрители смогут услышать его основные произведения для органа.

Также в программе будут представлены переложения известных фрагментов его киномузыки для органа, что позволит по-новому взглянуть на знакомые мелодии.

Не упустите возможность насладиться музыкой выдающегося композитора и погрузиться в мир его таланта!

В программе: произведения М. Таривердиева.

Купить билет на концерт Домский собор Микаэла Таривердиева. К 95-летию со дня рождения

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Август
30 августа воскресенье
16:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1800 ₽

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