Доминиа / Dominia
16+
О концерте

Концерт группы Доминиа в клубе «Сердце»

Дамы и господа, приглашаем вас на большой концерт группы Доминиа! 22 мая в петербургском клубе «Сердце» вы сможете оценить магию их звучания.

Музыка, которая завораживает

С момента своего основания Доминиа уже более 25 лет радует поклонников мелодичным дум/дэт металом. Группа мастерски сочетает мрачную эстетику с глубоким драматизмом, создавая уникальную атмосферу, которая станет настоящим подарком для всех ценителей жанра.

Что ждать на концерте

В программе вечера — как проверенные временем хиты, так и новые композиции, готовые покорить ваши сердца. Мощные гитарные риффы, виртуозные партии скрипки и монументальная ритм-секция сделают этот вечер незабываемым.

Не упустите шанс!

Приходите 22 мая в клуб «Сердце» и насладитесь творчеством Доминиа. Этот концерт обещает стать одним из ярких музыкальных событий города!

Купить билет на концерт Доминиа / Dominia

Помощь с билетами
В других городах
Май
22 мая пятница
19:00
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Мюзикл Notre Dame de Paris. Орган и солисты в Соборе при Свечах
6+
Живая музыка
Мюзикл Notre Dame de Paris. Орган и солисты в Соборе при Свечах
17 марта в 19:30 Яани Кирик
от 1000 ₽
Россини. Stabat Mater
6+
Классическая музыка
Россини. Stabat Mater
21 апреля в 19:00 Концертный зал Мариинского театра
от 1500 ₽
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
18+
Юмор
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
30 мая в 17:00 Поправка
от 490 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
