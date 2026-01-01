Доминиа / Dominia

Концерт группы Доминиа в клубе «Сердце»

Дамы и господа, приглашаем вас на большой концерт группы Доминиа! 22 мая в петербургском клубе «Сердце» вы сможете оценить магию их звучания.

Музыка, которая завораживает

С момента своего основания Доминиа уже более 25 лет радует поклонников мелодичным дум/дэт металом. Группа мастерски сочетает мрачную эстетику с глубоким драматизмом, создавая уникальную атмосферу, которая станет настоящим подарком для всех ценителей жанра.

Что ждать на концерте

В программе вечера — как проверенные временем хиты, так и новые композиции, готовые покорить ваши сердца. Мощные гитарные риффы, виртуозные партии скрипки и монументальная ритм-секция сделают этот вечер незабываемым.

Приходите 22 мая в клуб «Сердце» и насладитесь творчеством Доминиа. Этот концерт обещает стать одним из ярких музыкальных событий города!