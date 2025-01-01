Доменико Нордио (скрипка), Михаил Лидский (фортепиано)

Музыкальный вечер в Зарядье

Приглашаем вас на уникальный концерт, где блеск скрипки и фортепиано создаст неповторимую атмосферу классической музыки. Выдающиеся исполнители — Доменико Нордио (скрипка, Италия) и Михаил Лидский (фортепиано) — представят шедевры мировой музыкальной культуры.

Людвиг ван Бетховен: путь к мастерству

Выдающийся композитор Людвиг ван Бетховен всегда стремился к совершенству в музыке. Несмотря на свои успехи как пианиста, он мечтал овладеть скрипкой, инструментом, который был важным аспектом музыкальной жизни Вены. Его друзья, Венцель Крумпхольц и Карл Аменда, пытались научить его игре на этом инструменте, но, по свидетельству Аменды, их попытки вызывали смех: «Сделай милость, перестань» — так комично звучали его первые попытки.

Бетховен также пробовал исполнить свою Первую скрипичную сонату. Однако, как вспоминал аккомпаниатор Фердинанд Рис, результат был не самым удачным: «Музыка звучала поистине жутко, ибо в пылу вдохновения он не слышал, что играет неверно». Эти неудачи лишь подчеркивают стойкость Бетховена в поисках музыкальной красоты.

Сергей Прокофьев и Игорь Стравинский: сотрудничество великих

Игорь Стравинский не имел особой любви к сочетанию скрипки и фортепиано, но его мнение изменил выдающийся скрипач Самуил Душкин. Этот музыкант привел композитора к созданию Концерта для скрипки с оркестром. Душкин обладал не только исключительными техническими навыками, но и глубоким пониманием музыки, что вдохновило Стравинского на создание камерных ансамблей, включая Итальянскую сюиту для скрипки и фортепиано на темы из балета «Пульчинелла».

Также стоит отметить Вторую скрипичную сонату Сергея Прокофьева, для которой давал советы Давид Ойстрах, близкий друг композитора. Благодаря его рекомендациям в сонате появились двойные ноты и аккорды, флажолеты, а также элементы pizzicato, что привнесло новые оттенки в звучание.

Программа концерта

В концерте ожидаются следующие произведения:

I отделение Стравинский — Итальянская сюита для скрипки и фортепиано Бетховен — Соната № 1 для скрипки и фортепиано ре мажор, op. 12, № 1

II отделение Шуман — Три романса для скрипки и фортепиано, op. 94 Прокофьев — Соната № 2 для скрипки и фортепиано ре мажор, op. 94 bis



Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и увидеть, как история классической музыки оживает на сцене. Ждем вас на концерте!