Спектакль Домашняя елка. Новогодние истории Бродячего театра

Новогодний детский спектакль в Никитинском театре

В канун Нового года в Воронеже состоится удивительное событие – впервые к нам приедет Бродячий театр. Это прекрасная возможность погрузиться в волшебные рождественские истории из Дании, Чехии и Испании, рассказанные артистами театра!

Волшебные истории из разных стран

Спектакль является семейным, поэтому важно, чтобы дети пришли вместе с родителями. В Дании мы познакомимся с девочкой Грит и гномом ЮлеНиссе, а также узнаем, зачем датчане под Рождество выставляют на окно горшочек со сладкой кашей.

Затем нас ждет Чехия, где встретятся шумная Яничка и загадочная Барборка. А в Испании мы окажемся на маяке и на время станем настоящими королями!

Подарки и угощения

Каждая история, представленная в спектакле, окажется по-своему уникальной, и маленький сувенир позволит унести частичку волшебства с собой, напомнив о том, что вы увидели и услышали. А после нашего путешествия всех зрителей ожидают подарки от Деда Мороза и сладости!

В домашнем буфете можно будет вдоволь насладиться чаем, какао и глинтвейном для взрослых, а также поесть пряников и конфет. Не упустите возможность прочитать стихи на сцене-табуретке!

Для кого предназначен спектакль?

Спектакль предназначен для семейного просмотра. Рекомендуемый возраст для детей – от 4 до 10 лет. Билет необходимо приобрести на каждого зрителя, независимо от возраста. Примечание: всем зрителям требуется наличие второй обуви.