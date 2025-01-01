Домашний концерт. Сергей Рогожин

Сольный концерт Сергея Рогожина в Санкт-Петербурге: магия голоса и новое звучание

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — сольный концерт заслуженного артиста России Сергея Рогожина. Этот талантливый певец, обладающий уникальным голосом широкого диапазона, подарит зрителям незабываемое шоу, объединившее его многолетний сценический опыт.

Многообразие жанров и стилей

Сергей Рогожин успел проявить себя в различных жанрах. Он начинал как солист группы «АукцЫон» в легендарном ленинградском рок-клубе и продолжил карьеру на официальной эстрадной сцене с «Ленконцертом». В 1980–90-х он стал частью популярной группы «Форум», исполняющей электронную поп-музыку. С тех пор он создал множество сольных программ, включая старинные и современные русские романсы, и выступал с симфоническими оркестрами.

Гастроли и международный успех

География гастролей Сергея Рогожина охватывает почти все страны СНГ, а также Болгарию, Венгрию, Данию, Францию, Испанию, Германию, Аргентину, Бразилию, Уругвай, Индию и США. Артист неоднократно становился обладателем гран-при и призов зрительских симпатий на международных конкурсах.

Новый проект и сотрудничество

Работа над программой с группой «Pro любовь и рок-н-ролл» началась недавно. Музыканты активно совершенствуют аранжировки и репетируют, чтобы каждый зритель остался доволен звучанием как полюбившихся хитов, так и новых композиций. Изящный голос и харизма Рогожина не оставят равнодушным даже самых искушенных зрителей.

Участие Анны Штейн

В концерте также примет участие молодая певица Анна Штейн, которая добавит своему исполнению свежие нотки и создаст особую атмосферу.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного музыкального путешествия. Концерт обещает быть ярким и незабываемым!