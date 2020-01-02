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Спектакль Дом

12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по пьесе Евгения Гришковца

В основе спектакля «Дом» лежит пьеса одного из самых известных современных российских драматургов — Евгения Гришковца, созданная в соавторстве с талантливой сценаристкой Анной Матисон. Главный герой, Игорь, — врач, работающий в обычной районной поликлинике. У него есть любимая работа, семья и верные друзья, и, казалось бы, жизнь сложилась. Но Игорю остается осуществить одну сокровенную мечту из детства — построить собственный дом.

Конфликты и переосмысление

Следуя за этим решением, Игорь сталкивается с трудностями, которые заставляют его полностью переосмыслить свою жизнь. Сложная и многогранная роль доверена художественному руководителю театра Юрию Гальцеву, для которого эта работа стала настоящим вызовом и возможностью выйти за рамки привычного образа.

Уникальный синтез жанров

Спектакль, поставленный Олегом Куликовым, представляет собой необычный синтез эстрады и драмы. В нем гармонично переплетаются песни, танцы и элементы театральной клоунады, что придает постановке особую легкость и лиризм. По словам Куликова, «это история о нас сегодняшних, о нашей жизни, о поколении людей, родившихся в СССР — в другой стране».

Темы и обсуждения

В пьесе поднимаются простые, но актуальные для русского общества темы: что важно, а что нет, для чего мы живем. Как отмечает сам Гришковец, в ней звучат чеховские вопросы, остающиеся нерешенными для многих из нас.

История создания

Пьеса «Дом» была написана в соавторстве с Анной Матисон и ставилась в двух театрах страны: в 2009 году в театре «Школа современной пьесы» и в 2011 году в МХТ им. А. П. Чехова, где главную роль исполнил Игорь Золотовицкий. Спектакль Театра Эстрады им. А. Райкина стал премьерой этой пьесы на петербургской сцене.

Не упустите возможность увидеть «Дом» и погрузиться в мир размышлений о жизни, мечтах и человеческих отношениях!

Режиссер
Олег Куликов
В ролях
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Андрей Зибров
Александр Черкашин
Юрий Михайлик
Игорь Ярошевич

Фотографии

Дом Дом Дом Дом Дом Дом Дом
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