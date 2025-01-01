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Дом занимательной науки
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Дом занимательной науки

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О концерте/спектакле

Выставка «Дом занимательной науки» в Шереметевском дворце

Выставка «Дом занимательной науки» открывается в Шереметевском дворце, который за более чем 300 лет своего существования стал свидетелем множества историй. После революции дворец сменил своё предназначение, и в 1935 году его залы были переданы Дому занимательной науки. Основателем этого заведения стал выдающийся математик и физик Яков Перельман, который стал важной фигурой в популяризации научных знаний своего времени.

Яков Перельман: основатель и идеолог

Яков Перельман известен тем, что ввёл в научный оборот труды Константина Циолковского о космосе и популяризировал метрическую систему мер и весов. Также он составил передовые учебные пособия по физике, математике и астрономии. Его «Дом чудес» вдохновил целое поколение, включая таких известных личностей, как Валентин Глушко, Сергей Королев и Георгий Гречко.

События во время войны

Во время Великой Отечественной войны Перельман остался в блокадном Ленинграде, где читал лекции в воинских частях и обучал ориентированию на местности без приборов. К сожалению, он умер от истощения 16 марта 1942 года. В 2025 году будет отмечаться 90-летие со дня открытия Дома занимательной науки.

Структура выставки

Выставка, подготовленная Музеем театрального и музыкального искусства и московским Музеем занимательных наук «Экспериментаниум», станет данью памяти знаменитому «Дому чудес». Она расположится в Полярном флигеле Шереметевского дворца и будет включать разделы: астрономия, география, математика, физика, а также комнату оптических иллюзий.

Интерактивные залы

Первый зал выставки знакомит с историей Дома занимательной науки. Посетители смогут перемещаться во времени через вращающийся портал и увидеть космическую ракету, а также узнать о зарождении космонавтики. Второй зал посвящён географии, где древние представления о мироустройстве соседствуют с современными картами и видеоэкранами, показывающими события в реальном времени.

Третий зал объединяет математику и физику, демонстрируя законы механики и парадоксальные математические приёмы. Комната оптических иллюзий удивит зрителей «магическими» инсталляциями, такими как «Замершие тени» и «Гипнотический круг». Каждый зал наполнен интерактивными экспонатами, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

Цели выставки

Основная цель выставки – рассказать о феномене Дома занимательной науки и его значимости, а также показать важность интерактивного подхода в популяризации научного знания. Это особенно актуально в наше время, когда доступ к знаниям и их понимание становятся важнейшими факторами развития общества.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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09:00 10:00 от 100 ₽
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09:00 10:00 от 100 ₽
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09:00 10:00 от 100 ₽
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09:00 10:00 от 100 ₽
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09:00 10:00 от 100 ₽
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Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
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09:00 10:00 от 100 ₽
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09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 1 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 5 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 6 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 12 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 14 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 15 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 16 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
09:00 10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 19 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 20 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 21 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 22 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 26 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 27 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 29 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
10:00 от 100 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
10:00 от 100 ₽

Фотографии

Дом занимательной науки Дом занимательной науки Дом занимательной науки Дом занимательной науки

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25 августа в 15:00 Культурный квартал «Брусницын»
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