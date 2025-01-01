Выставка «Дом занимательной науки» в Шереметевском дворце

Выставка «Дом занимательной науки» открывается в Шереметевском дворце, который за более чем 300 лет своего существования стал свидетелем множества историй. После революции дворец сменил своё предназначение, и в 1935 году его залы были переданы Дому занимательной науки. Основателем этого заведения стал выдающийся математик и физик Яков Перельман, который стал важной фигурой в популяризации научных знаний своего времени.

Яков Перельман: основатель и идеолог

Яков Перельман известен тем, что ввёл в научный оборот труды Константина Циолковского о космосе и популяризировал метрическую систему мер и весов. Также он составил передовые учебные пособия по физике, математике и астрономии. Его «Дом чудес» вдохновил целое поколение, включая таких известных личностей, как Валентин Глушко, Сергей Королев и Георгий Гречко.

События во время войны

Во время Великой Отечественной войны Перельман остался в блокадном Ленинграде, где читал лекции в воинских частях и обучал ориентированию на местности без приборов. К сожалению, он умер от истощения 16 марта 1942 года. В 2025 году будет отмечаться 90-летие со дня открытия Дома занимательной науки.

Структура выставки

Выставка, подготовленная Музеем театрального и музыкального искусства и московским Музеем занимательных наук «Экспериментаниум», станет данью памяти знаменитому «Дому чудес». Она расположится в Полярном флигеле Шереметевского дворца и будет включать разделы: астрономия, география, математика, физика, а также комнату оптических иллюзий.

Интерактивные залы

Первый зал выставки знакомит с историей Дома занимательной науки. Посетители смогут перемещаться во времени через вращающийся портал и увидеть космическую ракету, а также узнать о зарождении космонавтики. Второй зал посвящён географии, где древние представления о мироустройстве соседствуют с современными картами и видеоэкранами, показывающими события в реальном времени.

Третий зал объединяет математику и физику, демонстрируя законы механики и парадоксальные математические приёмы. Комната оптических иллюзий удивит зрителей «магическими» инсталляциями, такими как «Замершие тени» и «Гипнотический круг». Каждый зал наполнен интерактивными экспонатами, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

Цели выставки

Основная цель выставки – рассказать о феномене Дома занимательной науки и его значимости, а также показать важность интерактивного подхода в популяризации научного знания. Это особенно актуально в наше время, когда доступ к знаниям и их понимание становятся важнейшими факторами развития общества.