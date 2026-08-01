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Дом ветров

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О концерте

Концерт группы «Дом Ветров» в Lюstra Bar

В «Lюstra Bar» в Москве состоится уникальное музыкальное событие — концерт группы «Дом Ветров». Этот коллектив создает атмосферу свободы и приключений, а их музыка окрашена яркими сюжетами встреч и странствий.

Группа «Дом Ветров» — это звучание дороги и бесконечные истории, наполненные живыми образами: от экипажей воздушных пиратов до кочующих караванов. Каждый их концерт — это не просто выступление, а настоящий рассказ о жизни в пути.

Концерты проходят в атмосфере пиратской таверны, где зрители могут ощутить мощную энергетику. Музыканты делятся своими историями, а их песни, как новые, так и хорошо знакомые хиты, заставляют зрителей вспомнить о своих собственных приключениях.

Проект стартует новый концертный сезон, и 20 августа в камерной обстановке «Lюstra Bar» зрителей ждет не только исполнение новых композиции, но и проверенных временем хитов.

Информация о мероприятии

Вход для обладателей билетов Meet&Greet откроется в 18:00. Гостям будет предоставлена возможность сфотографироваться с музыкантами в непринужденной обстановке. Открытие дверей клуба для остальных зрителей намечено на 19:00.

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Август
20 августа четверг
20:00
Lustra Bar Москва, просп. 60-летия Октября, 27

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