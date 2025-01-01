Спектакль Дом в котором

Спектакль по мотивам произведения Мариам Петросян

Приглашаем вас на удивительное театральное приключение, основанное на произведении Мариам Петросян "Дом, в котором". Этот спектакль погружает зрителей в мир странных взрослых детей, которые живут по своим собственным правилам и в своем уникальном пространстве.

Исследование отношений и личности

Спектакль представляет собой глубокое исследование персонажей и их взаимоотношений. За исполнением ролей стоят ученики младшего актёрского курса, которые с удивительной искренностью отображают сложные вопросы о человеческих отношениях и поисках своего места в жизни.

О режиссёре

Режиссером данного спектакля является А.А. Рабецкий, талантливый постановщик, известный своим умением глубоко продумывать каждую деталь и находить скрытые смыслы в текстах. Его vision и подход к работе создают поистине незабываемый театральный опыт.

Приходите на спектакль, чтобы отметить новую веху в исследовании человеческой природы через призму театра и получить удовольствие от исполнения, которое обещает быть поразительным в своей глубине.