Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дом в котором
Киноафиша Дом в котором

Спектакль Дом в котором

Режиссер Антон Рабецкий
Продолжительность 2 часа

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам произведения Мариам Петросян

Приглашаем вас на удивительное театральное приключение, основанное на произведении Мариам Петросян "Дом, в котором". Этот спектакль погружает зрителей в мир странных взрослых детей, которые живут по своим собственным правилам и в своем уникальном пространстве.

Исследование отношений и личности

Спектакль представляет собой глубокое исследование персонажей и их взаимоотношений. За исполнением ролей стоят ученики младшего актёрского курса, которые с удивительной искренностью отображают сложные вопросы о человеческих отношениях и поисках своего места в жизни.

О режиссёре

Режиссером данного спектакля является А.А. Рабецкий, талантливый постановщик, известный своим умением глубоко продумывать каждую деталь и находить скрытые смыслы в текстах. Его vision и подход к работе создают поистине незабываемый театральный опыт.

Приходите на спектакль, чтобы отметить новую веху в исследовании человеческой природы через призму театра и получить удовольствие от исполнения, которое обещает быть поразительным в своей глубине.

Купить билет на спектакль Дом в котором

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
Ноябрь
25 октября суббота
19:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 500 ₽
16 ноября воскресенье
19:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 500 ₽

В ближайшие дни

Снежная королева
0+
Детский Музыка
Снежная королева
2 января в 15:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 800 ₽
Новогодняя лавка чудес
6+
Детский Детские елки
Новогодняя лавка чудес
28 декабря в 14:00 Театр эстрады
от 600 ₽
Яма
18+
Драма
Яма
12 ноября в 19:00 Новая актерская школа
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше