Спектакль Дом, в котором живет театр

Дом, в котором живет театр
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Экскурсия по театральному закулисью

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию «Дом, в котором живёт театр», где вас ждет интересный рассказ о пространстве и уникальном здании нашего театра. Вы узнаете, какие тайны скрываются за кулисами, какие сюрпризы ждут зрителей в фойе, а также о том, как создается спектакль и по каким законам сплетается узор каждой постановки.

Ведущий экскурсии

Экскурсию проведет театровед и театральный педагог, кандидат искусствоведения Ольга Андрейкина. Она посвятила много лет театральному просвещению и экскурсиям, а также живому общению с маленькими зрителями в форме игры. Ольга сделает экскурсию увлекательной и познавательной как для детей, так и для их родителей.

Почему стоит посетить?

Экскурсия будет интересна не только детям, но и их родителям. Во-первых, это уникальная возможность увидеть театр не только с точки зрения спектакля, но и заглянуть в его повседневную жизнь. Во-вторых, данное мероприятие поможет родителям понять, почему важно приводить детей в театр и что именно театр дает для формирования юного человека.

 

19 октября
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
