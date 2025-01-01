Меню
Экскурсия "Дом, в котором живёт театр" для детей

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию "Дом, в котором живёт театр". Участвуя в этом мероприятии, вы узнаете много интересного о пространстве театра и уникальном здании, в котором он расположен. Откройте для себя тайны, скрывающиеся за кулисами, и узнайте о сюрпризах, которые ждут зрителей в фойе.

Интересные факты о театре

Экскурсия освещает, как создаются спектакли и по каким законам сплетается узор каждой постановки. Вы сможете увидеть театр не только в момент действия, но и в его повседневной жизни, что делает это событие поистине уникальным.

Педагог и проводник в мир театра

Рассказ будет вести театровед и театральный педагог Ольга Андрейкина, кандидат искусствоведения. Ольга много лет занимается театральным просвещением и организацией экскурсий для детей. Она обладает большим опытом общения с маленькими зрителями в форме игры, что делает её проводником в волшебный мир театра.

Для детей и их родителей

Экскурсия будет интересна не только детям, но и их родителям. Это отличная возможность узнать, почему важно приводить детей в театр и что именно даёт театральное искусство для формирования юного человека. Погружение в мир театра поможет понять его значение в жизни каждого зрителя.

Октябрь
19 октября воскресенье
12:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 1000 ₽

