Спектакль для всей семьи в Театре Даниила Миронова

Приглашаем вас на захватывающий детский спектакль «Дом ужасов», который пройдет в Театре Даниила Миронова в Казани. Это уникальная история о том, как забытые всеми аниматоры решили проучить современных детей.

Сюжет

Устав от того, что юные гости предпочитают им телефоны и VR-очки, аниматоры создают настоящий дом с привидениями. В центре сюжета — группа аниматоров, обиженных невниманием, и заколдованный дом, где оживают все страхи.

Интерактивные испытания

Зрители смогут принять участие в интерактивных испытаниях и помочь аниматорам вернуть веру в себя. Это не просто спектакль, а настоящее приключение, в котором каждый может внести свой вклад в исправление ситуации.

Особенности постановки

Живое взаимодействие с актерами;

Мораль о важности живого общения;

Для кого

Спектакль предназначен для:

детей, которые любят гаджеты;

родителей, беспокоящихся о реальном общении;

всех, кто хочет провести время с пользой.

Важно

Продолжительность: 1 час;

Возрастное ограничение: 8+;

Количество участников ограничено;

Необходима предварительная запись.

Погрузитесь в историю о том, как важно не забывать о живом общении и настоящих эмоциях. Станьте частью увлекательного приключения, где каждый может помочь вернуть радость живого общения!