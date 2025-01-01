Меню
Дом ужасов
Спектакль Дом ужасов

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль для всей семьи в Театре Даниила Миронова

Приглашаем вас на захватывающий детский спектакль «Дом ужасов», который пройдет в Театре Даниила Миронова в Казани. Это уникальная история о том, как забытые всеми аниматоры решили проучить современных детей.

Сюжет

Устав от того, что юные гости предпочитают им телефоны и VR-очки, аниматоры создают настоящий дом с привидениями. В центре сюжета — группа аниматоров, обиженных невниманием, и заколдованный дом, где оживают все страхи.

Интерактивные испытания

Зрители смогут принять участие в интерактивных испытаниях и помочь аниматорам вернуть веру в себя. Это не просто спектакль, а настоящее приключение, в котором каждый может внести свой вклад в исправление ситуации.

Особенности постановки

  • Живое взаимодействие с актерами;
  • Мораль о важности живого общения;

Для кого

Спектакль предназначен для:

  • детей, которые любят гаджеты;
  • родителей, беспокоящихся о реальном общении;
  • всех, кто хочет провести время с пользой.

Важно

  • Продолжительность: 1 час;
  • Возрастное ограничение: 8+;
  • Количество участников ограничено;
  • Необходима предварительная запись.

Погрузитесь в историю о том, как важно не забывать о живом общении и настоящих эмоциях. Станьте частью увлекательного приключения, где каждый может помочь вернуть радость живого общения!

