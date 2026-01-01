Описание спектакля:

Дом рождения, или Дело было в роддоме — жизненная комедия, полная сатирического юмора, забавных ситуаций и трогательных моментов. Спектакль раскрывает неожиданные пересечения судеб и комичные ситуации, которые могут возникнуть в самом обычном городском роддоме.

Сюжет:

Что может объединять успешного бизнесмена и нищего рэпера, преданного мужа и откровенного бабника? Ответ прост — роддом. Именно там они могут встретиться вновь, навещая своих женщин и принимая на руки новорожденных детей. А что, если бы у этих малышей была возможность выбрать себе папу и судьбу еще до рождения? Какой выбор сделали бы их мамы в такой ситуации?

Чем интересен спектакль:

Комедия Дом рождения, или Дело было в роддоме заставляет зрителей задуматься о выборе и судьбе. Смешные и трогательные моменты, которые происходят в роддоме, показывают, как сильно могут переплестись жизни разных людей в таком месте.