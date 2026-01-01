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Дом рождения, или Дело было в роддоме
Киноафиша Дом рождения, или Дело было в роддоме

Спектакль Дом рождения, или Дело было в роддоме

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О спектакле

Описание спектакля:

Дом рождения, или Дело было в роддоме — жизненная комедия, полная сатирического юмора, забавных ситуаций и трогательных моментов. Спектакль раскрывает неожиданные пересечения судеб и комичные ситуации, которые могут возникнуть в самом обычном городском роддоме.

Сюжет:

Что может объединять успешного бизнесмена и нищего рэпера, преданного мужа и откровенного бабника? Ответ прост — роддом. Именно там они могут встретиться вновь, навещая своих женщин и принимая на руки новорожденных детей. А что, если бы у этих малышей была возможность выбрать себе папу и судьбу еще до рождения? Какой выбор сделали бы их мамы в такой ситуации?

Чем интересен спектакль:

Комедия Дом рождения, или Дело было в роддоме заставляет зрителей задуматься о выборе и судьбе. Смешные и трогательные моменты, которые происходят в роддоме, показывают, как сильно могут переплестись жизни разных людей в таком месте.

Режиссер
Владимир Лихошерст
В ролях
Тимофей Ленских
Ольга Кандазис
Арина Лопаткина
Елена Москаленко
Владимир Лихошерст

Фотографии

Дом рождения, или Дело было в роддоме Дом рождения, или Дело было в роддоме Дом рождения, или Дело было в роддоме Дом рождения, или Дело было в роддоме Дом рождения, или Дело было в роддоме Дом рождения, или Дело было в роддоме Дом рождения, или Дело было в роддоме Дом рождения, или Дело было в роддоме Дом рождения, или Дело было в роддоме Дом рождения, или Дело было в роддоме Дом рождения, или Дело было в роддоме
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