Экскурсия по следам Григория Распутина в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальную экскурсию-лекцию в доме на Гороховой улице — последней квартире Григория Распутина. Это не просто прогулка по историческим местам, а возможность увидеть Петербург глазами самого оветрикта.

Что вас ожидает

Мы восстановили маршрут, который познакомит вас с местами, значимыми для жизни и деятельности Григория Распутина. Вот основные остановки вашей экскурсии:

Парадный вход легенды. Вы войдете в дом через ту самую парадную дверь, куда ежедневно приходило от 200 до 350 человек. Здесь мы расскажем о просьбах, с которыми почитатели обращались к старцу — от исцеления болезней до решения государственных вопросов.

Черная лестница рока. Поднимитесь по черной лестнице, откуда в декабрьскую ночь 1916 года Феликс Юсупов увёл Григория Распутина в свой дворец. Это место стало точкой невозврата, где закончилась одна глава истории и началась другая.

Синий кабинет старца. Главная цель экскурсии — посещение сохранившейся жилой комнаты, где Распутин принимал личных посетителей. Воссозданная обстановка позволит вам буквально прикоснуться к истории.

Предсказания и судьбы. Вы услышите не только о пророчествах самого Григория Распутина, но и о других лекарях и мистических фигурах, приближенных к семье последнего русского царя Николая II. Мы расскажем, как сложились судьбы этих людей и как их предсказания повлияли на ход истории.

