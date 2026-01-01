Трогательная история о выборе, любви и прощании

В центре сюжета — Владимир Александрович Третьяков, учитель географии, который завершает три года работы в деревенской школе и готовится вернуться в город. Его последний визит — к заведующей молочной фермой, Лидии Васильевне Астафьевой, женщине, которая занимает особое место в его сердце.

Эта сцена прощания становится поворотным моментом, меняющим жизни героев. Уедет ли Владимир или останется? Раскроет ли свои чувства к Лидии Васильевне? Ответы на эти вопросы раскроются на сцене.

Музыкальное сопровождение

Спектакль наполняют народные и казачьи песни, создающие атмосферу деревенской жизни. Зрители могут подпевать вместе с героями, погружаясь в эмоциональный мир постановки.

Создатели спектакля

Режиссёр-постановщик — Ольга Захарова

Художественный руководитель — Ольга Захарова

Директор — Олеся Касьянова

Звукооператоры — Дмитрий Дзюба, Михаил Клишин

— Дмитрий Дзюба, Михаил Клишин Художник по свету — Алексей Козин

— Алексей Козин Костюмер — Милана Ибрагимова

— Милана Ибрагимова Работник сцены — Александр Сирица

— Александр Сирица Зарисовки эскизов — Арина Волкова

— Арина Волкова Ассистент — Валерия Верецкая

Исполнители

Астафьева — Маргарита Воронкова, Ольга Захарова

— Маргарита Воронкова, Ольга Захарова Третьяков — Андрей Сумцов

— Андрей Сумцов Жители деревни: Водитель — Андрей Шевцов Подруга — Милана Ибрагимова, Валерия Верецкая, Наталья Ананьина, Маргарита Воронкова И другие: Наталья Ананьина, Екатерина Михайлова, Евгения Баранова, Александра Литваковская, Юлианна Командрикова, Галина Кашпорова, Александр Сирица, Элина Вассернис



Ансамбль песни «Радоница»

Руководитель — Дмитрий Захаров

О спектакле

Спектакль «Прощай, деревня» затрагивает важные темы выбора, привязанности и искренних чувств. Он подойдёт для тех, кто ценит проникновенные истории с национальным колоритом и живым музыкальным сопровождением.