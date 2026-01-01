В центре сюжета — Владимир Александрович Третьяков, учитель географии, который завершает три года работы в деревенской школе и готовится вернуться в город. Его последний визит — к заведующей молочной фермой, Лидии Васильевне Астафьевой, женщине, которая занимает особое место в его сердце.
Эта сцена прощания становится поворотным моментом, меняющим жизни героев. Уедет ли Владимир или останется? Раскроет ли свои чувства к Лидии Васильевне? Ответы на эти вопросы раскроются на сцене.
Спектакль наполняют народные и казачьи песни, создающие атмосферу деревенской жизни. Зрители могут подпевать вместе с героями, погружаясь в эмоциональный мир постановки.
Режиссёр-постановщик — Ольга Захарова
Художественный руководитель — Ольга Захарова
Директор — Олеся Касьянова
Ансамбль песни «Радоница»
Руководитель — Дмитрий Захаров
Спектакль «Прощай, деревня» затрагивает важные темы выбора, привязанности и искренних чувств. Он подойдёт для тех, кто ценит проникновенные истории с национальным колоритом и живым музыкальным сопровождением.