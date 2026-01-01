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Дом окнами в поле
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Спектакль Дом окнами в поле

Постановка
Театральный центр «На Плющихе» 6+
Режиссер Ольга Захарова
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Трогательная история о выборе, любви и прощании

В центре сюжета — Владимир Александрович Третьяков, учитель географии, который завершает три года работы в деревенской школе и готовится вернуться в город. Его последний визит — к заведующей молочной фермой, Лидии Васильевне Астафьевой, женщине, которая занимает особое место в его сердце.

Эта сцена прощания становится поворотным моментом, меняющим жизни героев. Уедет ли Владимир или останется? Раскроет ли свои чувства к Лидии Васильевне? Ответы на эти вопросы раскроются на сцене.

Музыкальное сопровождение

Спектакль наполняют народные и казачьи песни, создающие атмосферу деревенской жизни. Зрители могут подпевать вместе с героями, погружаясь в эмоциональный мир постановки.

Создатели спектакля

Режиссёр-постановщик — Ольга Захарова
Художественный руководитель — Ольга Захарова
Директор — Олеся Касьянова

  • Звукооператоры — Дмитрий Дзюба, Михаил Клишин
  • Художник по свету — Алексей Козин
  • Костюмер — Милана Ибрагимова
  • Работник сцены — Александр Сирица
  • Зарисовки эскизов — Арина Волкова
  • Ассистент — Валерия Верецкая

Исполнители

  • Астафьева — Маргарита Воронкова, Ольга Захарова
  • Третьяков — Андрей Сумцов
  • Жители деревни:
    • Водитель — Андрей Шевцов
    • Подруга — Милана Ибрагимова, Валерия Верецкая, Наталья Ананьина, Маргарита Воронкова
    • И другие: Наталья Ананьина, Екатерина Михайлова, Евгения Баранова, Александра Литваковская, Юлианна Командрикова, Галина Кашпорова, Александр Сирица, Элина Вассернис

Ансамбль песни «Радоница»
Руководитель — Дмитрий Захаров

О спектакле

Спектакль «Прощай, деревня» затрагивает важные темы выбора, привязанности и искренних чувств. Он подойдёт для тех, кто ценит проникновенные истории с национальным колоритом и живым музыкальным сопровождением.

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