Дом окнами в поле
Киноафиша Дом окнами в поле

Спектакль Дом окнами в поле

Постановка
Театр современной драматургии 12+
Режиссер Игорь Савостин
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Теплая драма о любви и разлуке

На сцене театра оживает трогательная история о сложных взаимоотношениях. Главные герои — учитель и заведующая молочной фермой. Он решает переехать в Москву, она остается в родной деревне. Кажется, это обычный сюжет, однако есть один важный нюанс: они не могут жить друг без друга. На протяжении всей истории они так и не произнесли самых главных слов.

Краткий пересказ

Сюжет спектакля разворачивается в преддверии отъезда. Главный герой, Третьяков, собирается уехать и решает откровенно поговорить с Астафьевой. Эта беседа становится кульминацией их отношений, где чувства сталкиваются с реальностью.

Спектакль и его особенности

«Теплая драма о любви и разлуке» — это не просто художественное произведение, это эмоциональное путешествие, заставляющее зрителей задуматься о своих собственных чувствах и выборах. Постановка включает в себя элементы динамичного диалога и глубоких переживаний персонажей, что делает её особенно резонирующей.

Интересные факты

Спектакль был создан на основе оригинального произведения, которое получило признание как у зрителей, так и у критиков. Режиссером выступил талантливый постановщик, который уже завоевал зрительскую симпатию множеством успешных проектов.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене! Подробности можно узнать на сайте театра. Ждем вас на спектакле!

14 сентября
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
19:00 от 600 ₽

