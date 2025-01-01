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Киноафиша Дом окнами в поле

Спектакль Дом окнами в поле

16+
Режиссер Артур Бадалян
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Дом окнами в поле» по пьесе Александра Вампилова в постановке Самарского художественного театра

На сцене театра вас ждет захватывающее представление по пьесе Александра Вампилова «Дом окнами в поле». Это история о двух персонажах — мужчине и женщине, чья жизнь и чувства сжаты в границах ветхого домишка. В этом пространстве они сталкиваются с тем, что не всегда возможно выразить словами.

Смысл и атмосфера

В спектакле исследуется, как внешние обстоятельства могут влиять на внутренний мир человека. Для героев важен только момент «здесь и сейчас», который становится их целой Вселенной. Пьеса затрагивает глубокие темы любви, одиночества и надежды, запечатлевая осязаемые эмоции, которые трудно передать в словах.

Интересные факты

Александр Вампилов — один из самых значимых драматургов XX века. Его произведения, наполненные философским смыслом и тонким юмором, до сих пор волнуют зрителей по всему миру. «Дом окнами в поле» — это не просто пьеса, это целая эмоциональная палитра, где каждый зритель может найти что-то близкое и понятное.

Приглашаем на спектакль

Не упустите возможность погрузиться в эту уникальную атмосферу. Спектакль обещает стать незабываемым событием для всех любителей театра. Приходите и откройте для себя мир, где каждый миг имеет значение!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 17 августа
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