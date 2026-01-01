Оповещения от Киноафиши
Дом Кукол
Билеты от 1500₽
Киноафиша Дом Кукол

Дом Кукол

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Концерт группы "Дом Кукол" в клубе "Mezzo Forte"

Не пропустите уникальную возможность посетить концерт группы "Дом Кукол"! Эта рок-группа известна своим необычным звучанием, в котором гармонично переплетаются элементы классики и современной рок-музыки. Их эмоциональная игра на сцене всегда пленяет зрителей.

Почему стоит посетить концерт?

Группа "Дом Кукол" выделяется среди других проектом без четкого указания на организаторов или режиссёров. Это делает их выступления особенными и неповторимыми. Артисты создают уникальную атмосферу, позволяющую слушателям полностью отдаться музыке.

Клуб "Mezzo Forte"

Концерт пройдет в клубе "Mezzo Forte", который славится своей отличной звуковой системой и камерной атмосферой. Это заведение идеально подходит для рок-концертов и часто привлекает внимание любителей живой музыки.

Для кого этот концерт?

Если вы ищете новые имена в мире рок-музыки и хотите насладиться выступлением талантливых музыкантов, этот концерт определенно для вас. Не упустите шанс стать частью увлекательного музыкального вечера!

Купить билет на концерт Дом Кукол

Апрель
11 апреля суббота
19:00
Mezzo Forte Club Москва, 1-я Останкинская, 53, ТЦ «Рапира», 2 этаж
от 1500 ₽

