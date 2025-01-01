Спектакль «Дом, который построил Свифт» от театра Дождей — это уникальное явление в мире театрального искусства, которое продолжается уже 35 лет. Постановка, основанная на пьесе Григория Горина, пронизана духом загадочного Джонатана Свифта, автора знаменитых «Путешествий Гулливера».
Джонатан Свифт был не только великим писателем, но и священнослужителем. Его биография полна легенд, а в конце жизни его объявили сумасшедшим. В спектакле, который стал культовым, реальность переплетается с вымыслом, и зрители становятся свидетелями гениального безумия на сцене.
Премьера «Дома, который построил Свифт» состоялась 23 января 1988 года на сцене театра «Суббота», а затем в 1992 году спектакль был возрожден в Театре Дождей. В 1997 году он был полностью восстановлен и с тех пор идет с неизменным аншлагом. В 2000 году «Дом, который построил Свифт» гастролировал в Москве, где был представлен автору пьесы Григорию Горину. Его положительная оценка стала высшей похвалой для создателей спектакля.
Сюжет спектакля основан на реальном факте из биографии Свифта: в своем завещании он оставил деньги и дом в пользу безумных. На сцене появляются вымышленные персонажи его произведений — йеху, лилипуты, великаны и гуигнгнмы, которые вместе с деканом репетируют его поминки. Спектакль погружает зрителей в мир, где трудно отличить реальность от мистификации.
Режиссером спектакля является Наталья Никитина, а сценография выполнена Марией Смирновой-Несвицкой. Хореографию создали Сергей Меркулов и Марика Тамаш, а музыку написали Владимир Голоунин, Иван Савенков, Ж-М. Жарр и Л. Субраманиам.
Многие актеры играют свои роли более 20 лет. Анатолий Рычагов (Свифт) и Елена Сапронова (Ванесса) исполняют свои роли с самой премьеры. Также с начала спектакля на сцене выступают Александр Маков, Александр Иванов и Иван Кожевников.
Не упустите возможность увидеть этот невероятный спектакль, который продолжает удивлять и восхищать зрителей!