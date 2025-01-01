Меню
Дом, который построил Свифт
Спектакль Дом, который построил Свифт

16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театральная фантазия: «Дом, который построил Свифт» в Театре на Фонтанке

Спектакль «Дом, который построил Свифт» от театра Дождей — это уникальное явление в мире театрального искусства, которое продолжается уже 35 лет. Постановка, основанная на пьесе Григория Горина, пронизана духом загадочного Джонатана Свифта, автора знаменитых «Путешествий Гулливера».

Мифы и реальность о Джонатане Свифте

Джонатан Свифт был не только великим писателем, но и священнослужителем. Его биография полна легенд, а в конце жизни его объявили сумасшедшим. В спектакле, который стал культовым, реальность переплетается с вымыслом, и зрители становятся свидетелями гениального безумия на сцене.

История спектакля

Премьера «Дома, который построил Свифт» состоялась 23 января 1988 года на сцене театра «Суббота», а затем в 1992 году спектакль был возрожден в Театре Дождей. В 1997 году он был полностью восстановлен и с тех пор идет с неизменным аншлагом. В 2000 году «Дом, который построил Свифт» гастролировал в Москве, где был представлен автору пьесы Григорию Горину. Его положительная оценка стала высшей похвалой для создателей спектакля.

Сюжет и персонажи

Сюжет спектакля основан на реальном факте из биографии Свифта: в своем завещании он оставил деньги и дом в пользу безумных. На сцене появляются вымышленные персонажи его произведений — йеху, лилипуты, великаны и гуигнгнмы, которые вместе с деканом репетируют его поминки. Спектакль погружает зрителей в мир, где трудно отличить реальность от мистификации.

Творческая команда

Режиссером спектакля является Наталья Никитина, а сценография выполнена Марией Смирновой-Несвицкой. Хореографию создали Сергей Меркулов и Марика Тамаш, а музыку написали Владимир Голоунин, Иван Савенков, Ж-М. Жарр и Л. Субраманиам.

Долгожители сцены

Многие актеры играют свои роли более 20 лет. Анатолий Рычагов (Свифт) и Елена Сапронова (Ванесса) исполняют свои роли с самой премьеры. Также с начала спектакля на сцене выступают Александр Маков, Александр Иванов и Иван Кожевников.

Не упустите возможность увидеть этот невероятный спектакль, который продолжает удивлять и восхищать зрителей!

Режиссер
Наталья Никитина
В ролях
Иван Кожевников
Анатолий Рычагов
Александр Маков
Ксения Розова
Марина Финоженкова

