В центре сюжета спектакля оказывается психиатр, который попадает в дом Джонатана Свифта для постановки диагноза. Это место — особое, где границы между реальностью и вымыслом стираются, а персонажи книг оживают. Хозяин дома, сам Свифт, разыгрывает свои похороны, погружая зрителей в мир, где жизнь и смерть переплетаются самым неожиданным образом.
Дом, в который попадает доктор, полон тайн. Здесь умирают все, но не умирает никто. Такие особые счеты со смертью создают атмосферу, в которой зрители могут задуматься о смысле жизни и смерти.
Режиссером-постановщиком спектакля выступила Мария Тарбаева, известная своими провокационными работами и уникальным подходом к интерпретации классики. В спектакле примут участие талантливые актеры, которые смогут передать всю гамму эмоций и переживаний своих персонажей.
Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события! Билеты уже в продаже.