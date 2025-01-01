Меню
Дом, который построил Свифт
Спектакль Дом, который построил Свифт

Постановка
Московский художественный театр комедии 16+
Режиссер Мария Тарбаева
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля "Дом, который построил Свифт" в Московском художественном театре комедии

В центре сюжета спектакля  оказывается психиатр, который попадает в дом Джонатана Свифта для постановки диагноза. Это место — особое, где границы между реальностью и вымыслом стираются, а персонажи книг оживают. Хозяин дома, сам Свифт, разыгрывает свои похороны, погружая зрителей в мир, где жизнь и смерть переплетаются самым неожиданным образом.

Загадочный дом

Дом, в который попадает доктор, полон тайн. Здесь умирают все, но не умирает никто. Такие особые счеты со смертью создают атмосферу, в которой зрители могут задуматься о смысле жизни и смерти.

Режиссура и актерский состав

Режиссером-постановщиком спектакля выступила Мария Тарбаева, известная своими провокационными работами и уникальным подходом к интерпретации классики. В спектакле примут участие талантливые актеры, которые смогут передать всю гамму эмоций и переживаний своих персонажей.

Интересные факты

  • Спектакль основан на произведениях Джонатана Свифта, который считается одним из величайших писателей английской литературы.
  • Свифт известен своим сатирическим стилем и глубокими философскими размышлениями о человеческой природе.
  • Премьера спектакля состоится в ближайшую пятницу, и зрителей ожидает незабываемое путешествие в мир фантазий и реальности.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события! Билеты уже в продаже.

