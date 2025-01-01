Меню
Дом Кочневой: архитектура и музыка
6+
Концерт-экскурсия в доме Кочневых

В начале XIX века вдоль набережной реки Фонтанки, неподалеку от Аничкова моста, был возведен дом для купца первой гильдии Федора Ильина. Проект здания в стиле классицизма разработал архитектор Луиджи Руски. Это здание стало современником таких известных строений Санкт-Петербурга, как Казанский собор и Адмиралтейство.

В 1880-х годах особняк приобрел лесопромышленник Павел Кочнев в подарок своей супруге Ольге. Благодаря efforts их дочери Нины Кочневой, дом удалось защитить от разрушений, и в 1964 году он был передан Ленконцерту, ныне известному как «Петербург-концерт». Изысканные интерьеры, созданные талантливыми мастерами, такими как архитектор Давид Висконти и живописец Джованни Батиста Скотти, сохранили атмосферу прошлого.

История и тайны особняка

Несмотря на свою красоту, история дома Кочневых полна загадок. Удивительные открытия и исследования, происходящие и в наши дни, подтверждают неординарность его создателей и владельцев. Концерт-экскурсия предлагает уникальный взгляд на создание особняка, включая неожиданные факты и сведения о его истории.

Музыкальная программа

Во время экскурсии зрители смогут насладиться музыкальными и литературными произведениями великих композиторов, таких как Пушкин, Моцарт, Россини, Чайковский и Рахманинов. Эти произведения отражают вкусы хозяев дома и культурную жизнь Петербурга позапрошлого столетия.

Исполнители

  • Анастасия Симанская (сопрано), лауреат международных конкурсов
  • Наталия Кривёнок (меццо-сопрано), лауреат международных конкурсов
  • Анатолий Ломунов (тенор)
  • Наталья Варламова (фортепиано), лауреат международных конкурсов
  • Михаил Радюкевич (гитара), заслуженный артист России
  • Владимир Водянников (мандолина)
  • Наталья Капустина (флейта)
  • Анна Яковлева, мастер художественного слова
  • Государственный ансамбль танца «Барыня»

Сценарий и ведение

Сценарий и ведение мероприятия осуществляет Наталья Варламова, дипломант конкурса музейных программ «Александр Невский». Консультанты: Ольга Разумовская (Государственный Эрмитаж) и Евгений Варакин (Союз Архитекторов СПб).

Продолжительность

Концерт-экскурсия продлится 1 час 30 минут без антракта. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу исторического Петербурга и насладиться великолепной музыкой!

