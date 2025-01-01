Дом Кочневой: архитектура и музыка

Концерт-экскурсия в доме Кочневых

В начале XIX века вдоль набережной реки Фонтанки, неподалеку от Аничкова моста, был возведен дом для купца первой гильдии Федора Ильина. Проект здания в стиле классицизма разработал архитектор Луиджи Руски. Это здание стало современником таких известных строений Санкт-Петербурга, как Казанский собор и Адмиралтейство.

В 1880-х годах особняк приобрел лесопромышленник Павел Кочнев в подарок своей супруге Ольге. Благодаря efforts их дочери Нины Кочневой, дом удалось защитить от разрушений, и в 1964 году он был передан Ленконцерту, ныне известному как «Петербург-концерт». Изысканные интерьеры, созданные талантливыми мастерами, такими как архитектор Давид Висконти и живописец Джованни Батиста Скотти, сохранили атмосферу прошлого.

История и тайны особняка

Несмотря на свою красоту, история дома Кочневых полна загадок. Удивительные открытия и исследования, происходящие и в наши дни, подтверждают неординарность его создателей и владельцев. Концерт-экскурсия предлагает уникальный взгляд на создание особняка, включая неожиданные факты и сведения о его истории.

Музыкальная программа

Во время экскурсии зрители смогут насладиться музыкальными и литературными произведениями великих композиторов, таких как Пушкин, Моцарт, Россини, Чайковский и Рахманинов. Эти произведения отражают вкусы хозяев дома и культурную жизнь Петербурга позапрошлого столетия.

Исполнители

Анастасия Симанская (сопрано), лауреат международных конкурсов

Наталия Кривёнок (меццо-сопрано), лауреат международных конкурсов

Анатолий Ломунов (тенор)

Наталья Варламова (фортепиано), лауреат международных конкурсов

Михаил Радюкевич (гитара), заслуженный артист России

Владимир Водянников (мандолина)

Наталья Капустина (флейта)

Анна Яковлева, мастер художественного слова

Государственный ансамбль танца «Барыня»

Сценарий и ведение

Сценарий и ведение мероприятия осуществляет Наталья Варламова, дипломант конкурса музейных программ «Александр Невский». Консультанты: Ольга Разумовская (Государственный Эрмитаж) и Евгений Варакин (Союз Архитекторов СПб).

Продолжительность

Концерт-экскурсия продлится 1 час 30 минут без антракта. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу исторического Петербурга и насладиться великолепной музыкой!