Дом Кочневой: архитектура и музыка

В начале XIX века вдоль набережной реки Фонтанки, неподалеку от Аничкова моста, был возведен дом для купца первой гильдии Федора Ильина. Проект здания в стиле классицизма разработал архитектор Луиджи Руски. Это здание стало современником таких известных строений Санкт-Петербурга, как Казанский собор и Адмиралтейство.
В 1880-х годах особняк приобрел лесопромышленник Павел Кочнев в подарок своей супруге Ольге. Благодаря efforts их дочери Нины Кочневой, дом удалось защитить от разрушений, и в 1964 году он был передан Ленконцерту, ныне известному как «Петербург-концерт». Изысканные интерьеры, созданные талантливыми мастерами, такими как архитектор Давид Висконти и живописец Джованни Батиста Скотти, сохранили атмосферу прошлого.
Несмотря на свою красоту, история дома Кочневых полна загадок. Удивительные открытия и исследования, происходящие и в наши дни, подтверждают неординарность его создателей и владельцев. Концерт-экскурсия предлагает уникальный взгляд на создание особняка, включая неожиданные факты и сведения о его истории.
Во время экскурсии зрители смогут насладиться музыкальными и литературными произведениями великих композиторов, таких как Пушкин, Моцарт, Россини, Чайковский и Рахманинов. Эти произведения отражают вкусы хозяев дома и культурную жизнь Петербурга позапрошлого столетия.
Сценарий и ведение мероприятия осуществляет Наталья Варламова, дипломант конкурса музейных программ «Александр Невский». Консультанты: Ольга Разумовская (Государственный Эрмитаж) и Евгений Варакин (Союз Архитекторов СПб).
Концерт-экскурсия продлится 1 час 30 минут без антракта. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу исторического Петербурга и насладиться великолепной музыкой!