Спектакль «Дом Кабановых» в рамках программы «Новые имена. Лето»

Представляем вашему вниманию спектакль «Дом Кабановых», который станет частью резиденции Городского театра «Новые имена. Лето». В этом проекте молодые профессиональные команды имеют возможность реализовать свои творческие идеи на нашей сцене.

О спектакле

«Дом Кабановых» — это камерная версия знаменитой пьесы Александра Островского «Гроза», созданная мастерской Е.А. Максимовой из Северо-Западного университета. В этом спектакле на сцене остаются лишь четверо героев, которые представляют целый мир человеческих эмоций и переживаний.

Темы и настроение

В доме Кабановых воздух насыщен молчанием. Здесь слова звучат реже, чем взгляды, а крик становится громче, чем признания. Любовь прячется в тени страха, а свобода мечтает на грани безумия. Материнская власть, безмолвный бунт и тихая нежность переплетаются в тонкой паутине человеческих чувств. Главные события происходят за закрытыми дверями, а на сцене раскрывается лишь оголённая правда.

Интимная атмосфера

Спектакль «Дом Кабановых» не требует громких декораций или многолюдных сцен. Он предлагает зрителю погрузиться в атмосферу тишины, дыхания и медленного падения в глубину человеческой души. Это не просто спектакль о времени — это исследование того, что происходит внутри, когда молчать больше невозможно.

Не упустите возможность увидеть это глубокое и трогательное произведение на сцене Городского театра!