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Дом Кабановых
Киноафиша Дом Кабановых

Спектакль Дом Кабановых

Постановка
Городской театр 12+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Дом Кабановых» в рамках программы «Новые имена. Лето»

Представляем вашему вниманию спектакль «Дом Кабановых», который станет частью резиденции Городского театра «Новые имена. Лето». В этом проекте молодые профессиональные команды имеют возможность реализовать свои творческие идеи на нашей сцене.

О спектакле

«Дом Кабановых» — это камерная версия знаменитой пьесы Александра Островского «Гроза», созданная мастерской Е.А. Максимовой из Северо-Западного университета. В этом спектакле на сцене остаются лишь четверо героев, которые представляют целый мир человеческих эмоций и переживаний.

Темы и настроение

В доме Кабановых воздух насыщен молчанием. Здесь слова звучат реже, чем взгляды, а крик становится громче, чем признания. Любовь прячется в тени страха, а свобода мечтает на грани безумия. Материнская власть, безмолвный бунт и тихая нежность переплетаются в тонкой паутине человеческих чувств. Главные события происходят за закрытыми дверями, а на сцене раскрывается лишь оголённая правда.

Интимная атмосфера

Спектакль «Дом Кабановых» не требует громких декораций или многолюдных сцен. Он предлагает зрителю погрузиться в атмосферу тишины, дыхания и медленного падения в глубину человеческой души. Это не просто спектакль о времени — это исследование того, что происходит внутри, когда молчать больше невозможно.

Не упустите возможность увидеть это глубокое и трогательное произведение на сцене Городского театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Городской театр Санкт-Петербург, Литейный просп., 46
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