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Дом, где все кувырком
Киноафиша Дом, где все кувырком

Спектакль Дом, где все кувырком

16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Шекспир сказал: «Весь мир — театр, все люди в нем актеры»

Но что, если каждому приходится играть чужую роль? Тихий бухгалтер превращается в отчаянного Дон Жуана, ветреный любовник становится верным мужем, кухарка — актрисой и фотомоделью, а супермодель — очаровательным шеф-поваром.

Сумасшедшая смесь
Все роли перепутаны, и это создает невероятный коктейль из неожиданных ситуаций, которые меняются каждые пять минут. События сплетаются в хаотичный, но захватывающий сюжет, приправленный настоящим французским юмором. Все может открыться и рухнуть с грохотом, но героям всегда удается выпутаться к радости зрителей.

Классика французской комедии
Спектакль следует традициям французской комедии: порок будет наказан, узлы интриг — развязаны, а финал станет неожиданным и ярким.

Звездный состав
На сцене блистают мастера комедии Егор Бакулин и Владимир Глазков, а компанию им составляют талантливые актеры: Варвара Турнау, Полина Мотовилова, Екатерина Соколова и Александр Дехтярев.

Подводя итог
Это зрелище, которое лучше увидеть своими глазами: смешно, остро и невероятно захватывающе!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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