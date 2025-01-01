Спектакль Дом, где все кувырком

Но что, если каждому приходится играть чужую роль? Тихий бухгалтер превращается в отчаянного Дон Жуана, ветреный любовник становится верным мужем, кухарка — актрисой и фотомоделью, а супермодель — очаровательным шеф-поваром.
Сумасшедшая смесь
Все роли перепутаны, и это создает невероятный коктейль из неожиданных ситуаций, которые меняются каждые пять минут. События сплетаются в хаотичный, но захватывающий сюжет, приправленный настоящим французским юмором. Все может открыться и рухнуть с грохотом, но героям всегда удается выпутаться к радости зрителей.
Классика французской комедии
Спектакль следует традициям французской комедии: порок будет наказан, узлы интриг — развязаны, а финал станет неожиданным и ярким.
Звездный состав
На сцене блистают мастера комедии Егор Бакулин и Владимир Глазков, а компанию им составляют талантливые актеры: Варвара Турнау, Полина Мотовилова, Екатерина Соколова и Александр Дехтярев.
Подводя итог
Это зрелище, которое лучше увидеть своими глазами: смешно, остро и невероятно захватывающе!