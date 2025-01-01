Спектакль Дом, где все кувырком

Шекспир сказал: «Весь мир — театр, все люди в нем актеры»

Но что, если каждому приходится играть чужую роль? Тихий бухгалтер превращается в отчаянного Дон Жуана, ветреный любовник становится верным мужем, кухарка — актрисой и фотомоделью, а супермодель — очаровательным шеф-поваром.

Сумасшедшая смесь

Все роли перепутаны, и это создает невероятный коктейль из неожиданных ситуаций, которые меняются каждые пять минут. События сплетаются в хаотичный, но захватывающий сюжет, приправленный настоящим французским юмором. Все может открыться и рухнуть с грохотом, но героям всегда удается выпутаться к радости зрителей.

Классика французской комедии

Спектакль следует традициям французской комедии: порок будет наказан, узлы интриг — развязаны, а финал станет неожиданным и ярким.

Звездный состав

На сцене блистают мастера комедии Егор Бакулин и Владимир Глазков, а компанию им составляют талантливые актеры: Варвара Турнау, Полина Мотовилова, Екатерина Соколова и Александр Дехтярев.

Подводя итог

Это зрелище, которое лучше увидеть своими глазами: смешно, остро и невероятно захватывающе!