Спектакль Дом до свиданий

Премьера пьесы Александра Цыпкина «Дом до свиданий»

В Театре имени Пушкина состоится премьера читки новой пьесы Александра Цыпкина «Дом до свиданий». На одной сцене выступят Игорь Верник, Виктория Исакова, Сергей Шнуров и сам автор.

Формат читки

Читка пьесы — это самостоятельный театральный жанр, в котором актеры работают только голосом, без декораций и костюмов. Такой подход позволяет зрителям сосредоточиться на драматургии и тексте, создавая собственные образы и атмосферу происходящего в своем воображении.

О пьесе

«Дом до свиданий» — это девятая пьеса Александра Цыпкина, и предыдущие работы автора были поставлены в таких театрах, как МХТ имени Чехова, Современник и Театр им. Ермоловой.

Новая пьеса основана на его рассказе, написанном в 2017 году, который вошел в одноименный сборник. Сюжет, вдохновленный реальными событиями, рассказывает о жестокой афере, причинами которой служат деньги, любовь и жизнь. Каждый герой стоит перед выбором, что делает это произведение глубоким и непростым.

Автор о пьесе

«Дом до свиданий» — это мой первый опыт попытки совместить детектив и философскую драму о отношениях. Ключевая тема — правда: кому она нужна? Хочет ли человек на самом деле знать правду, или для него важнее оставаться в счастливом неведении?

Создание пьесы вдохновлено идеями «Матрицы». Я задумался, что чувствует Морфеус, когда предлагает Нео выбор: остаться в иллюзиях или столкнуться с жестокой реальностью. Именно об этом и пьеса.

Каждый раз, когда я читал рассказ, легший в основу пьесы, зал разделялся на две равные части: те, кто оправдал героиню, и те, кто считал ее воплощением зла. Это значит, что задача выполнена — зритель задумался.» — Александр Цыпкин