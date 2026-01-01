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Дом Бернарды Альбы
Киноафиша Дом Бернарды Альбы

Спектакль Дом Бернарды Альбы

18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по пьесе Федерико Гарсиа Лорки в ГИТИС-театре

Приглашаем вас на спектакль «Дом Бернарды Альбы» по пьесе знаменитого испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки, который будет представлен в ГИТИС-театре. Режиссёр спектакля — Дмитрий Вячеславович Белов, работающий на факультете музыкального театра.

О спектакле

«Дом Бернарды Альбы» — это одна из самых известных и глубоких пьес Лорки, затрагивающая важные темы женской свободы, традиций и репрессий. В центре сюжета — жизнь пяти дочерей в доме их властной матери, Бернарды, которая после смерти мужа решает наложить строгие правила на свою семью.

Интересные факты

  • Пьеса была написана в 1936 году и считается одним из последних произведений Лорки перед его трагической гибелью.
  • «Дом Бернарды Альбы» является ярким примером испанского театра XX века и до сих пор вызывает большой интерес у зрителей и театров по всему миру.

Не упустите возможность увидеть этот шедевр театрального искусства на сцене ГИТИСа!

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