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Дом Бернарды Альбы
Киноафиша Дом Бернарды Альбы

Спектакль Дом Бернарды Альбы

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О спектакле

Закрытая вселенная строгой вдовы. Трагикомедия по пьесе Федерико Гарсиа Лорки

Действие разворачивается в доме строгой и властной вдовы Бернарды Альбы, чьи пять дочерей живут под её жёстким контролем. Это мир, где свобода подавлена, а любовь кажется недостижимой мечтой.

Конфликты и страсти
Под внешним порядком кипят внутренние конфликты, неудовлетворённые желания и скрытые страсти. Каждая из героинь борется с абсурдом своего существования, мечтая вырваться за пределы установленных рамок.

Грани трагикомедии
В этом мрачном мире комические моменты становятся защитным механизмом, позволяющим персонажам справляться с тяжестью их реальности. Смех, полный боли и отчаяния, создаёт сложную палитру эмоций, раскрывающую глубину их страданий и стремлений.

Сила драматургии
Пьеса предлагает зрителю задуматься о природе свободы, любви и власти, создавая многослойный портрет женской судьбы в условиях подавления и контроля.

В ролях
Кристина Трубенок
Ксения Тихомирова
Елизавета Сизова
Валентина Жукова
Аглая Виноградова
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