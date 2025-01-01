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Дом Бернарды Альбы
Билеты от 1200₽
Киноафиша Дом Бернарды Альбы

Спектакль Дом Бернарды Альбы

Красочно оформленный семейный абьюз
Постановка
Электротеатр Станиславский 18+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 2 антракта
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Дом Бернарды Альбы: Красота и подавление

Под властью матери

«Дом Бернарды Альбы» Федерико Гарсиа Лорки — это история о трех сестрах, живущих под жесткой властью деспотичной матери. Их жизнь — борьба между внешними запретами и внутренними желаниями, подавленными в тени тоталитарного семейного уклада.

Ритуалы и эстетика

В «Электротеатре» пьеса приобретает ритуализированный формат: сценография, музыка и хореография превращают спектакль в красивое визуальное действие. Эта эстетика усиливает напряжение, царящее внутри дома, где каждый взгляд и движение словно заточены в тюрьму условностей.

Однако спектакль страдает от излишней продолжительности. Его продолжительность требует сжатия, чтобы интенсивность драмы не теряла своей силы и не превращалась в утомительное ожидание развязки.

Вечная борьба страсти и запретов

Несмотря на это, постановка остается выразительным исследованием темы женской свободы, запретов и подавленных желаний. Это история о том, как даже в самых строгих рамках пробивается стремление к жизни и интимной близости, делая спектакль актуальным и сегодня.

Режиссер
Алиса Селецкая
В ролях
Диана Рахимова
Елена Клищевская
Людмила Халилуллина
Анна Капалева
Анна Мавлитова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 октября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1200 ₽
2 октября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Дом Бернарды Альбы Дом Бернарды Альбы Дом Бернарды Альбы Дом Бернарды Альбы Дом Бернарды Альбы Дом Бернарды Альбы

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