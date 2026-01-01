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Дом Бернарды Альбы
Киноафиша Дом Бернарды Альбы

Спектакль Дом Бернарды Альбы

16+
Режиссер Любовь Путилова
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О спектакле

Постановка по одноименной пьесе Федерико Гарсиа Лорки на испанском языке с последовательным переводом на русский

Екатеринбургский дом актёра приглашает на спектакль «Дом Бернарды Альбы» по одноимённой пьесе Федерико Гарсиа Лорки.

Это проникновенная история о трагической судьбе женщин в доме, где царят строгие законы и железная воля главы семьи — Бернарды Альбы. Постановка раскрывает вопросы свободы, любви и угнетения, вечные темы, актуальные и сегодня.

Особенности спектакля:

  • Представление идёт на испанском языке, что позволяет прочувствовать всю мелодику и эмоциональную насыщенность оригинального текста.
  • Последовательный перевод на русский язык обеспечит полное понимание драматических событий даже для тех, кто не владеет испанским.
  • Захватывающая игра актёров и стилизованные декорации переносят зрителей в Андалусию, передавая атмосферу южной Испании.

Фотографии

Дом Бернарды Альбы Дом Бернарды Альбы Дом Бернарды Альбы
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