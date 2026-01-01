Постановка по одноименной пьесе Федерико Гарсиа Лорки на испанском языке с последовательным переводом на русский
Екатеринбургский дом актёра приглашает на спектакль «Дом Бернарды Альбы» по одноимённой пьесе Федерико Гарсиа Лорки.
Это проникновенная история о трагической судьбе женщин в доме, где царят строгие законы и железная воля главы семьи — Бернарды Альбы. Постановка раскрывает вопросы свободы, любви и угнетения, вечные темы, актуальные и сегодня.
Особенности спектакля:
- Представление идёт на испанском языке, что позволяет прочувствовать всю мелодику и эмоциональную насыщенность оригинального текста.
- Последовательный перевод на русский язык обеспечит полное понимание драматических событий даже для тех, кто не владеет испанским.
- Захватывающая игра актёров и стилизованные декорации переносят зрителей в Андалусию, передавая атмосферу южной Испании.