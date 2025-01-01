Спектакль Дом Бернарды Альбы

Тайна Бернарды Альбы: язык фламенко и поэзия Лорки

Наш спектакль — это попытка найти живой и чувственный язык для воплощения великой пьесы Федерико Гарсиа Лорки, чья драматургия пронизана глубокой поэзией. Мы взглянули на текст не только как на драматическое произведение, но и как на поэтический шедевр, требующий особого подхода.

Фламенко как выразительный язык

Мы выбрали язык фламенко, который, как нам кажется, лучше всего отражает сущность пьесы. Этот страстный и трагический танец стал основой для передачи роковой неизбежности судьбы, глубины человеческих чувств и драмы дома Бернарды Альба.

Музыкальная основа

В спектакле звучит знаменитая песня фламенко Verde que te quiero verde («Люблю тебя в зелень одетой»), написанная на стихотворение Лорки «Сомнамбулический романс». Повторяющийся мотив этой песни передаёт безысходность обречённой любви, рожденной в крови, и предчувствие рокового конца.

Тайна и проклятие дома Бернарды Альба

Через фламенко и стихи Лорки мы попытались разгадать тайну Бернарды Альба. Эта тайна — одновременно проклятие, нависшее над её домом, и звезда, освещающая его внутреннюю драму. Рука судьбы, с серпом умирающего месяца, словно уже занесена над её миром. Любовь, рождённая в грехе, становится роковой и неизбежной.

Приглашаем вас к переживанию трагедии и красоты, запечатлённой в языке танца и поэзии.