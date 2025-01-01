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Дом Бернарды Альбы
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дом Бернарды Альбы

Спектакль Дом Бернарды Альбы

18+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Тайна Бернарды Альбы: язык фламенко и поэзия Лорки

Наш спектакль — это попытка найти живой и чувственный язык для воплощения великой пьесы Федерико Гарсиа Лорки, чья драматургия пронизана глубокой поэзией. Мы взглянули на текст не только как на драматическое произведение, но и как на поэтический шедевр, требующий особого подхода.

Фламенко как выразительный язык
Мы выбрали язык фламенко, который, как нам кажется, лучше всего отражает сущность пьесы. Этот страстный и трагический танец стал основой для передачи роковой неизбежности судьбы, глубины человеческих чувств и драмы дома Бернарды Альба.

Музыкальная основа
В спектакле звучит знаменитая песня фламенко Verde que te quiero verde («Люблю тебя в зелень одетой»), написанная на стихотворение Лорки «Сомнамбулический романс». Повторяющийся мотив этой песни передаёт безысходность обречённой любви, рожденной в крови, и предчувствие рокового конца.

Тайна и проклятие дома Бернарды Альба
Через фламенко и стихи Лорки мы попытались разгадать тайну Бернарды Альба. Эта тайна — одновременно проклятие, нависшее над её домом, и звезда, освещающая его внутреннюю драму. Рука судьбы, с серпом умирающего месяца, словно уже занесена над её миром. Любовь, рождённая в грехе, становится роковой и неизбежной.

Приглашаем вас к переживанию трагедии и красоты, запечатлённой в языке танца и поэзии.

Режиссер
Сергей Власов
В ролях
Оксана Серик
Вера Бабичева
Полина Сенчилина
Виктория Дудникова
Анастасия Сабанчеева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 1000 ₽
23 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
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