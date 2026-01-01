Спектакль по оригинальной пьесе Ф. Г. Лорки

В испанском селении, где солнце требует своего, а сплетни разгораются быстрее огня, царит железная воля Бернарды Альбы. После смерти мужа она объявляет в доме траур на долгие восемь лет, что становится настоящим испытанием для её пяти дочерей. Эти молодые женщины, словно птицы в золотой клетке, мечтают о свободе, любви и хотя бы капле тепла.

Но Бернарда неумолима: «Женщинам – полотно и иголки, мужчинам – мул и плетка». Ситуация изменяется, когда в селении появляется красавец Хосе Римлянин. Тихий дом превращается в поле боя, где столкнутся ревность, запретная любовь и отчаянные попытки вырваться из-под материнской власти. Все это ведет к неожиданной развязке.

Спектакль основан на оригинальной пьесе Федерико Гарсии Лорки, и его создатели сохранили не только глубину и мощь текста, но и воссоздали костюмы, соответствующие времени и месту действия. Вы увидите страсть, граничащую с безумием, а также безжалостную борьбу за счастье пяти незамужних женщин и непоколебимый религиозный фанатизм главной героини.

Этот спектакль – как испанская жара: обжигает, но от него невозможно оторваться. Приходите и узнайте, чем закончится этот семейный бунт в безжалостной духоте Андалусии.

Команда спектакля

Бернарда - Анна Калинина

Понсиа - Ольга Чайка

Служанка - Мария Серебрякова

Ангустиас - Ирина Пожидаева

Адела - Марина Чуенкова

Магдолена - Наталья Богоявленская

Мартирио - Виктория Иванова

Амелия - Екатерина Козлова

Пруденсия - Елена Копаева

Хосефа - Татьяна Черникова

Создатели