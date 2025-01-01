Меню
Дом Бернарды Альбы
Билеты от 1000₽
Спектакль Дом Бернарды Альбы

Спектакль Дом Бернарды Альбы

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

«Дом Бернарды Альбы» Федерико Гарсиа Лорка

Представляем вашему вниманию волнующую и отчаянную историю о семье, в которой чувства под запретом. Эта трагическая драма разворачивается в доме строгой Бернарды, которая, поддаваясь традициям, держит своих дочерей в плену. Зреющий бунт тщательно скрывается за толстыми стенами ради свободы, обретенной ценой собственной жизни...

Сюжет

После смерти мужа Бернарда Альба объявляет восьмилетний траур. Пять ее дочерей становятся заложниками строгих правил матери, стремящейся защитить их от мужчин и, в частности, от любви, которая причинила ей много боли. Внутри этого дома разгорается клубок чувств: ненависть, обида, страсть, зависть и ревность.

Специфика спектакля

«Дом Бернарды Альбы» — это всепоглощающая музыкальная драма в одном действии без антракта. Здесь границы между музыкой, речью и танцем растворяются прямо у вас на глазах, создавая уникальную атмосферу.

Режиссура

Спектакль создан по пьесе Федерико Гарсиа Лорки под руководством режиссера и музыкального руководителя Юлии Сергеевны Лобановой.

Не упустите возможность увидеть этот шедевр, который заставит вас задуматься о многом.

Купить билет на спектакль Дом Бернарды Альбы

Март
8 марта воскресенье
19:00
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 1000 ₽

