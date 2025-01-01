Меню
Дом Бернарды Альбы
Киноафиша Дом Бернарды Альбы

Спектакль Дом Бернарды Альбы

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Дом Бернарды Альбы» — спектакль выпускников актерской мастерской М.Г. Бычковой

Приглашаем вас на пронзительный спектакль по пьесе великого испанского поэта Федерико Гарсия Лорки «Дом Бернарды Альбы». Это история о жизни женщин в андалусских селениях, наполненная страстью, одиночеством и жаждой любви.

Сюжет

В центре сюжета — большой дом, населенный десятью женщинами и ни одним мужчиной. Каждая из них стремится к любви, но подавленное чувство, по мысли автора, рано или поздно прорывается наружу, не принося счастья, а лишь гибель. Спектакль затрагивает темы семьи, свободы и страсти, что делает его актуальным и в наши дни.

Команда

Режиссером постановки является заслуженная артистка РФ Маргарита Бычкова. Режиссер-репетитор — заслуженный артист РФ Евгений Иванов. Художником спектакля выступает Анвар Гумаров, а за световое оформление отвечает Денис Анисимов. Хореографию создала Мария Кораблева, а музыкальную аранжировку подготовил Артур Мкртчян.

Интересные факты

«Дом Бернарды Альбы» считается одной из самых известных пьес Лорки и отражает его глубокое понимание женской судьбы в патриархальном обществе. Этот спектакль — не только возможность увидеть талантливую игру актеров, но и шанс погрузиться в атмосферу испанской культуры.

Не пропустите этот уникальный спектакль, который вызывает сильные эмоции и заставляет задуматься о вечных вопросах жизни и любви.

Режиссер
Маргарита Бычкова
В ролях
Полина Васильева
Катрин Осипова
Ксения Парфенова
Дарья Теплова
Елизавета Палладина

Октябрь
29 октября среда
19:00
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
от 1000 ₽

