Спектакль Дом Бернарды Альбы

Дом Бернарды Альбы
Новошахтинский драматический театр 16+
Режиссер Оксана Второва
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Дом Бернарды Альбы»: спектакль Новошахтинского драматического театра по пьесе Федерико Гарсиа Лорки

В спектакле «Дом Бернарды Альбы» по пьесе Федерико Гарсиа Лорки зрители погружаются в мир, где царит строгая дисциплина и подавленные чувства. Главная героиня, Бернарда Альба, воспитывает пять дочерей в доме, который стал не просто семейным гнездом, а настоящей тюрьмой для всех обитателей.

Заточение и Запреты

«Восемь лет, пока не кончится траур, в этот дом и ветру не будет доступа!» — такими словами Бернарда объявляет своим незамужним дочерям. В этом доме под запретом любые проявления чувств. Страсть считается порочной, а близость с мужчиной — грехом, который может привести к трагическим последствиям. Даже невольный взгляд на проходящих мимо батраков превращается в роковое преступление.

Борьба за Свободу

«Дом Бернарды Альбы» — это не просто история о любви, но и о борьбе за право на чувства. Женщины, лишенные возможности любить, вынуждены искать выход из своего замкнутого мира. В доме Бернарды зреет бунт, и несмотря на ее строгие правила, стоит ей ненадолго прикрыть глаза — страсть готова разрушить стены этой «монастырской» крепости.

Цены Свободы

Свобода может быть получена лишь ценой собственной жизни, но она приходит неожиданно и навсегда. Пьеса поднимает важные вопросы о природе чувств и социальном давлении, оказываемом на женщин.

Не упустите возможность увидеть этот яркий и эмоциональный спектакль, который заставляет задуматься о свободе, любви и внутренней борьбе.

Расписание

В других городах

Ростов-на-Дону, 6 сентября
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
18:00 от 500 ₽

